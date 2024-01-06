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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. محافظات لا تنقطع فيها الكهرباء | تفاصيل

صدى البلد

عملت الحكومة المصرية على تعديل قرار تخفيف أحمال الكهرباء، على مستوى الجمهوية، ليتم قطعها لمدة ساعتين يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحد أقصى الخامسة مساءً، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين.

بعد تطبيق قرار تغيير مواعيد تخفيف الأحمال، يوم الأربعاء الماضي، تم استثناء محافظتين من هذا القرار… 

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استثناء محافظتين من قرار تخفيف أحمال الكهرباء

أعلن مجلس الوزراء جدول تخفيف أحمال الكهرباء لمختلف محافظات الجمهورية، ماعدا محافظتين لم يتم إصدار جدول تخفيف الأحمال بهما، وذلك لانخفاض معدل استهلاك الكهرباء فيهما، حيث تم استثناء محافظات: 

  • محافظة جنوب سيناء والتي تشمل مدن شرم الشيخ والطور وأبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين ودهب ورأس سدر ونويبع وطابا
  • محافظة البحر الأحمر والتي تشمل مدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا ومرسى علم والقصير وحلايب وشلاتين

انقطاع الكهرباء خلال ساعات النهار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خطوة الحكومة لتخفيف الأحمال جاء بناء على طلب من بعض نواب البرلمان، والمواطنين، حيث يكون انقطاع الكهرباء في النهار بدلاً من الليل، أخذًا في الاعتبار بدء امتحانات نصف العام، موضحًا في تصريحات تليفزيونية، إن رئيس الوزراء عمل الفترة الماضية بسرعة العمل في إعادة النظر في خطة تخفيف الأعمال الحالية، حيث وضع خطة جديدة يتم من خلالها قطع الكهرباء فقط من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء.

يتم تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء بكل المناطق على مستوى الجمهورية بناء على جداول الكهرباء التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء.

لو الكهرباء قطعت أكتر من ساعتين .. اشتكي الشركة بهذه الخطوات

خطوات التقدم بشكوى للجهاز عبر المنصات الشرعية المتاحة من خلال عدة خطوات:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز مرفق الكهرباء 

2- اختيار إرسال شكوى.

3- فور الدخول ستظهر صفحة أخرى، دوّن عليها نموذج شكوى مقدمة إلى الجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضد شركات توزيع الكهرباء.

4- يتطلب منك إدخال عدد من المعلومات ومنها اسم المنتفع، الرقم القومي.

5- من ضمن البيانات المطلوبة تحديد نوع الشكوى والمتمثلة في واحدة من الشكاوى التالية:

6- زيادة كبيرة في قيمة فاتورة الكهرباء.

7- عدم توصيل التيار الكهربي.

8- انقطاع مستمر في التيار الكهربي.

9- انقطاع غير مستمر في التيار الكهربي.

10- عدم انتظام في قيمة الجهد الكهربي.

11- عدم الانتظام في قراءة عداد الاستهلاك. الطاقة الكهربية.

12- أعطال فنية في عداد استهلاك الطاقة الكهربائية.

13- عدم انتظام في إرسال فواتير الكهرباء الشهرية

 

تخفيف الأحمال تخفيف أحمال الكهرباء الموقع الإلكتروني لجهاز مرفق الكهرباء مجلس الوزراء معدل استهلاك الكهرباء

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