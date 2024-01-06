بعائد 27%.. تفاصيل الشهادة البلاتينية الجديدة لبنكي مصر والأهلي

بمجرد أن انتهت شهادات الـ 25%، اتجه الكثير من عملاء بنكي الأهلي المصري وبنك مصر لطرح الكثير من التساؤلات حول إمكانية طرح البنك لشهادات جديدة، وقيمة العائد الذي سينتج عن تلك الشهادات، وهو الأمر الذي أوضحه البنكان أمام المواطنين..

شهادة بنكي مصر والأهلي البلاتينية الجديدة

أتاح البنك الأهلي المصري، وبنك مصر أمام المواطنين، فرصة لشراء الشهادة البلاتينية الجديدة، ذات عائد 27%، على أن يتم صرف العائد في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ قيمته 23.5% يُصررف شهريًا.

تستهدف شهادة الـ 27% البلاتينية، التي أطلقها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر الأشخاص البالغين والقٌصر والمصريين والأجانب.

تبلغ مدة الشهادة البلاتينية الجديدة التي أطلقها بنكي مصر و الأهلي، عام واحد فقط، يتم شرائها بفئة الـ 1000 جنيه ومضاعفاتها، والتي بدأت أمس، أونلاين منذ 5 يناير الماضي حتى تنتهي أدارة البنوك، ويتمكن المواطنون بعد ذلك من التوجه لفروع البنوك في جميع أنحاء الجمهورية لشراء البنوك بداية من يوم الإثنين القادم 8 يناير 2024.

تفاصيل شهادات بنكي مصر والأهلي 2024 الجديدة

يُتيح البنك الأهلي المصري وبنك مصر عدة إمكانيات بضمان شهاداته الجديدة للعام الجديد 2024 منها:

إمكانية الاقتراض بضمان شهادات بنكي مصر والأهلي البلاتينية الجديدة خلال مدة شرائها

لا يجود استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر، اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات

يمكن استرداد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها، ويمكن استردادتها قبل ذلك التاريخ وفقًا للقيم الاستردادية المقررة بالنبك

بيان بنك مصر لـ شهادة “ طلعت حرب الجديدة”

قال بنك مصر، في بيان له، الخميس الماضي، إنه تم رفع العائد على شهادات الإيداع لأجل عام إلى ما يصل إلى 27% سنويًا، وإنه تقرر إعادة إصدار الوعاد الإدخاري الجديد شهادة “ طلعت حرب”، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمته بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة.

وأوضح بنك مصر في البيان أنه من الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد 23.5% سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.\

يمكن للمواطنين شراء الشهادات ابتداء من الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبيل البنكي BM Online، على أن يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الإثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناي 2024.

ويمكن لعملاء بنكي مصر والاهلي الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية الجديدة، بالضافة الى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشه، اعتباً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشرروط والاحكام المنظمة