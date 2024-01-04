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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

900 وظيفة.. أحدث فرص عمل أعلنت عنها هيئة البريد| تفاصيل وشروط

صدى البلد

إعلانات الوظائف، من أكثر الأمور التي يتابعها الشباب، خاصة حديثي التخرج منهم، بحثًا عن فرص للعمل، وأحدث فرص التوظيف، أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أتاح 900 وظيفة من وظائف البريد المصري.. فما التفاصيل؟

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900 وظيفة متاحة من البريد المصري 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة 900 فرصة عمل من وظائف البريد المصري، وذلك من خلال مسابقة جاري تنظيمها لاختيار الراغبين في تلك الوظائف المُعلن عنها، حيث يتم إجراء المسابقة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، الصادر عن مجلس النواب ولائحته التنفيذية.

كيفية التقديم على وظائف البريد المصري 2024

يمكن للراغبين في التقدم لمسابقة الهيئة القومية للبريد، للحصول على الوظائف المتاحة، التقدم عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الفترة من 18 وحتى 31 يناير الجاري.

الوظائف المتاحة في هيئة البريد المصري

أعلنت هيئة البريد المصري عن حاجتها لتعيين موظفين جدد منهم: 

  • 19 مهندس كهرباء
  • مهندس ميكانيكا سيارات
  • مهندس تخطيط النقل
  • مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات “ كهرباء- ميكانيكا- ميكانيكا سيارات”
  • مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة
  • أخصائي مكتب بريد
  • أخصائي خدمة عملاء
  • 20 محاميًا

شروط التقديم على وظائف هيئة البريد المصري

لابد من توافر بعض الشروط في الأشخاص الراغبين في شغل وظائف هيئة البريد المصري وهي: 

  • أن يتمتع المتقدم بالجنسية المصرية
  • أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريم مخلة بالشرف والأمان ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره
  • ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لن تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل
  • ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عام في تاريخ نشر الإعلان
  • أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد على الأقل
  • أن يكون المتقدم لوظائف مهندسًا حاصلاً على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتناسب مع طبيعة العمل
  • أن يكون المتقدم لوظيفة المحامي حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون
  • أن يجتاز المتقدم الامتحانات والتديبات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن
  • يجب أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية
  • اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات
  • سداد مبلغ مقداره جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك ( البنك الأهلي المصري- بنك مصر- بنك القاهرة).
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