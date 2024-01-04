900 وظيفة.. أحدث فرص عمل أعلنت عنها هيئة البريد| تفاصيل وشروط

إعلانات الوظائف، من أكثر الأمور التي يتابعها الشباب، خاصة حديثي التخرج منهم، بحثًا عن فرص للعمل، وأحدث فرص التوظيف، أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أتاح 900 وظيفة من وظائف البريد المصري.. فما التفاصيل؟

900 وظيفة متاحة من البريد المصري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة 900 فرصة عمل من وظائف البريد المصري، وذلك من خلال مسابقة جاري تنظيمها لاختيار الراغبين في تلك الوظائف المُعلن عنها، حيث يتم إجراء المسابقة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، الصادر عن مجلس النواب ولائحته التنفيذية.

كيفية التقديم على وظائف البريد المصري 2024

يمكن للراغبين في التقدم لمسابقة الهيئة القومية للبريد، للحصول على الوظائف المتاحة، التقدم عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الفترة من 18 وحتى 31 يناير الجاري.

الوظائف المتاحة في هيئة البريد المصري

أعلنت هيئة البريد المصري عن حاجتها لتعيين موظفين جدد منهم:

19 مهندس كهرباء

مهندس ميكانيكا سيارات

مهندس تخطيط النقل

مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات “ كهرباء- ميكانيكا- ميكانيكا سيارات”

مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة

أخصائي مكتب بريد

أخصائي خدمة عملاء

20 محاميًا

شروط التقديم على وظائف هيئة البريد المصري

لابد من توافر بعض الشروط في الأشخاص الراغبين في شغل وظائف هيئة البريد المصري وهي: