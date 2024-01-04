عاطفية ودمعتها سريعة.. تعرف على الوجه الآخر لـ منى الشاذلي

سنوات طويلة مرت على ظهور الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي على شاشة التليفزيون، ومنذ ذلك الحين وأصبح لها متابعيها وجمهوها الكبير، ويحظى برنامجها بنسبة متابعات عالية، وعلى الرغم من شهرتها الواسعة إلا أنها لم يسبق وأن تحدثت عن حياتها الشخصية، وعلى غير المعتاد ولأول مرة، خرجت منى الشاذلي عن صمتها.. فماذا قالت؟

منى الشاذلي تتحدث عن حياتها الشخصية للمرة الأولى

أحتلت الإعلامية منى الشاذلي التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، بعد ما جلست على مقعد الضيف في إحدى البرامج الحوارية، وتحدثت عن أسرار وتفاصيل من حياتها الشخصية، على عكس ما كانت تفعل دائمًا وتسأل ضيوفها عن حياتهم..

كيف تعرفت منى الشاذلي على زوجها

في وقت سابقت، سافرت الإعلامية منى الشاذلي إلى الخارج وقررت التركيز في عملها وألا تقع في الحب، وفي البداية تعارفهما في إيطاليا كان هناك عداء بينها وبين زوجها ، قائلة: « بيدو أن العلاقات التي تبدأ بالخناق تستم طويلاً»، لافتة إلى أن زواجها مستمر منذ 25 عام.

تناقض الشخصيات بين منى الشاذلي وزوجها

كشفت الإعلامية منى الشاذلي أن هناك تناقض كبير بين شخصيتها وشخصية زوجها، موضحه أنهما «يستطيعان استيعاب هذا التناقض والتعايش معه، وهو ليس رومانسيًا لكنه رجل عملي وحنون ورجل عائلة عظيم».

رؤية منى الشاذلي للحياة

ترى الإعلامية منى الشاذلي أن المشاكل والصراعات هي جزء من الحياة، قائلة: « الدنيا جزء منها المشاكل والصراعات، أكون حمقاء أو بلهاء لو حلمت بحياة مافيهاش مشاكل، وأنا مش هخترع دنيا على مزاجي علشان أكون مرتاحة».

ابنة الطبقة المتوسطة

أوضحت منى الشاذلي في لقاءها التليفزيوني أنها أبنة الطبقة الوسطى، من أب وام مصريين، من جيل الستينيات، متابعة: « أبويا كان مهتم بتكويني وإن الجوهر أهم من المظهر، وأنا محبة لمحيطي وغير كاهة لأي شئ أو أي شخص.. أبويا تطوع في المقاومة الشعبية وراح مدن القناة خلال حرب 56 لما حصل عدوان ثلاثي على مصر، واتعلمت منه الأخلاق وكان قمة الثقافة والمعرفة والأخلاق والبساطة».

منى الشاذلي عاطفية جدًا

وأشارت منى الشاذلي في حديثها إلى أنها شخصية عاطفية جدًا، وضحكتها ودمعتها أسرع من تفكيرها، إلا أن هذا الأمر لا يلغي تفكيرها وعقلها على الإطلاق.

كنت أتمنى أكون طبيبة أو مدرسة

كانت الإعلامية منى الشاذلي تتمنى أن تُصبح طبيبة أو مدرسة، لكي تساعد الأخرين، وعندما التحقت بالجامعة الأمريكية وجدت أن الإعلام هو الأقرب لها.