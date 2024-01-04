عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عاطفية ودمعتها سريعة.. تعرف على الوجه الآخر لـ منى الشاذلي

صدى البلد

سنوات طويلة مرت على ظهور الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي على شاشة التليفزيون، ومنذ ذلك الحين وأصبح لها متابعيها وجمهوها الكبير، ويحظى برنامجها بنسبة متابعات عالية، وعلى الرغم من شهرتها الواسعة إلا أنها لم يسبق وأن تحدثت عن حياتها الشخصية، وعلى غير المعتاد ولأول مرة، خرجت منى الشاذلي عن صمتها.. فماذا قالت؟

txt

بدء تطبيق خطة تخفيف الأحمال الجديدة.. الكهرباء هتقطع إمتى في بيتك؟

txt

أطول الملوك حكمًا بعد إليزابيث..لماذا تنازلت الملكة مارجريت الثانية عن عرش الدنمارك؟..تفاصيل

منى الشاذلي تتحدث عن حياتها الشخصية للمرة الأولى

أحتلت الإعلامية منى الشاذلي التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، بعد ما جلست على مقعد الضيف في إحدى البرامج الحوارية، وتحدثت عن أسرار وتفاصيل من حياتها الشخصية، على عكس ما كانت تفعل دائمًا وتسأل ضيوفها عن حياتهم..

كيف تعرفت منى الشاذلي على زوجها

في وقت سابقت، سافرت الإعلامية منى الشاذلي إلى الخارج وقررت التركيز في عملها وألا تقع في الحب، وفي البداية تعارفهما في إيطاليا كان هناك عداء بينها وبين زوجها ، قائلة: « بيدو أن العلاقات التي تبدأ بالخناق تستم طويلاً»، لافتة إلى أن زواجها مستمر منذ 25 عام.

تناقض الشخصيات بين منى الشاذلي وزوجها 

كشفت الإعلامية منى الشاذلي أن هناك تناقض كبير بين شخصيتها وشخصية زوجها، موضحه أنهما «يستطيعان استيعاب هذا التناقض والتعايش معه، وهو ليس رومانسيًا لكنه رجل عملي وحنون ورجل عائلة عظيم».

رؤية منى الشاذلي للحياة

ترى الإعلامية منى الشاذلي أن المشاكل والصراعات هي جزء من الحياة، قائلة: « الدنيا جزء منها المشاكل والصراعات، أكون حمقاء أو بلهاء لو حلمت بحياة مافيهاش مشاكل، وأنا مش هخترع دنيا على مزاجي علشان أكون مرتاحة».

ابنة الطبقة المتوسطة 

أوضحت منى الشاذلي في لقاءها التليفزيوني أنها أبنة الطبقة الوسطى، من أب وام مصريين، من جيل الستينيات، متابعة: « أبويا كان مهتم بتكويني وإن الجوهر أهم من المظهر، وأنا محبة لمحيطي وغير كاهة لأي شئ أو أي شخص.. أبويا تطوع في المقاومة الشعبية وراح مدن القناة خلال حرب 56 لما حصل عدوان ثلاثي على مصر، واتعلمت منه الأخلاق وكان قمة الثقافة والمعرفة والأخلاق والبساطة».

منى الشاذلي عاطفية جدًا 

وأشارت منى الشاذلي في حديثها إلى أنها شخصية عاطفية جدًا، وضحكتها ودمعتها أسرع من تفكيرها، إلا أن هذا الأمر لا يلغي تفكيرها وعقلها على الإطلاق.

كنت أتمنى أكون طبيبة أو مدرسة

كانت الإعلامية منى الشاذلي تتمنى أن تُصبح طبيبة أو مدرسة، لكي تساعد الأخرين، وعندما التحقت بالجامعة الأمريكية وجدت أن الإعلام هو الأقرب لها.

 

منى الشاذلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

«حلّوا عني».. فيديوهات كوميدية لتوريط أصالة في فيلم ابنها «فيديوجراف»

وزير الداخلية بالكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس: الكنيسة تعلي قيم التسامح والإخاء

خالد الجندي: يجوز للمسلمين التهنئة فيما بينهم بالعام الميلادي الجديد

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجيرات كرمان الإيرانية

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد شقيقتها.. سارة سلامة بإطلالات مثيرة للجدل| شاهد

تحذير .. تناول هذا الدواء لعلاج الجديري المائي يسبب مرضا خطيرا

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

فيديو

أتعرض لمؤامرة .. فنانة عربية شهيرة تدان بالحبس لمدة عام/ فيديوجراف

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ