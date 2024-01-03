عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أطول الملوك حكمًا بعد إليزابيث..لماذا تنازلت الملكة مارجريت الثانية عن عرش الدنمارك؟..تفاصيل

صدى البلد

احتلت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ما أعلنت بشكل مفاجئ تنازلها عن العرش بعد أطول فترة حكم في أوروبا، والتي دامت 52 سنة، فما السبب وراء هذا التنازل؟.. 

txt

راح يفركش الخطوبة رجع ميت| ماذا حدث لشاب المنيا ليلة رأس السنة؟

txt

لو اعرف مكنتش إديتهاله| حكاية أغنية شهيرة تنازل عنها فؤاد لعمرو دياب

مارجريت الثانية تتنازل عن الحكم لإبنها 

أعلنت الملكة مارجريت الثانية، الأحد الماضي، تنازلها المفاجئ عن العرش، في خطاب تليفزيوني مفاجئ بمناسبة العام الميلادي الجديد، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» فمن المقرر أان تتنازل ملكة الدنمارك عن العرش في 14 يناير المقبل، وهو اليوم الذي يوافق مرور 52 عام على توليها العرش، حيث قالت الملكة في خطابها: 

«بعد 85 عام من الحكم فقد حان الوقت لتسليم زمام الأمور إلى الجيل التالي، وسيتولى ولي العهد الأمير فريدريك العرش باسم الملك فريدريك العاشر، وسيتم إعلان تغيير العرش في قلعة كريستيانسبورج بعد اجتماع مجلس الدولة».

أطول مدة حكم في أوروبا 

تعتبر الملكة مارجريت الثانية، أطول ملكة خدمت في تاريخ الدنمارك، حيث تولت - البالغة من العمر 83 عام - العرش بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع عام 1972م، وأعلنت التنازل عن العرش لإبنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك، ليتولى حكم الدنمارك في 14 يناير الجاري 2024.

تولي فريدريك العاشر دون حفل تتويج رسمي 

من التقاليد الملكية البريطانية، أن يكون هناك حفل تتويج رسمي لولي العهد الأمير فريدريك البالغ من العمر 55 عام، إلا أنه وبدلاً عن ذلك سيعلن القصر عن توليه العرش يوم 14 يناير دون حفل تتويج رسمي.

وكان العديد من الشعب الدنماركي يتوقع بقاء الملكة مارجريت الثانية، في حكم الدنمارك حتى وفاتها، ولم يتوقع أحد هذا اللإعلان، فهي معتادة على إلقاء خطابًا كل عام بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، على شاشة التليفزيون، إلا أنها فائجت شعبها بإعلان تنازلها في خطاب هذا العام.

ما لا تعرفه عن الملكة مارجريت الثانية 

وُلدت الملكة مارجريت الثانية في 16 أبريل عام 1940م، لتكون الأبن الأول لولي الهد الأمير فريدريك والأميرة أنجريد، ولم يكن بمقدورها أن تررتقي للعرش عند ولادتها، حيث كان الوصول إلى العرش مقصورًا على الرجال فقط، إلا أنه وفي عام 1947م،  بدأ التعديل على الدستور الدنمارك لفتح الباب امام إمكانية تولي المرأة العرش، وقد ساعد على ذلك شعبية الملك فريدريك التاسع وابنته، بالإضافة إلى الدور المتزايد للنساء في المجتمع الدنماركي.

تم إقرار التعديل الدستوري عان 1953م، وأصبحت ماغريت الثانية ولي العهد، حتى توفى والدها عام 1972م، وتولت هي العرش بعد وفاته، وتستمر مدة حكمها لمدة 52 عام، وتُصبح بذلك أطول ملكة حكمت في البلاد، وهي شخصية محبوبة في المجتمع الدنماكي، وساهمت في تعزيز مكانة البلاد في العالم.

كان الشعب الدنماركي ينظر إلى الملكة مارجريت الثانية على أنها رمز للوحدة الوطنية.

كانت الملكة مارجريت الثانية متزلجة متحمسة منذ سن مبكرة، وعضو سابق في وحدة القوات الجوية الدنماركية النسائية.

مارست الملكة مارجريت الثانية رياضة الجودو، وخاضة اختبارارت التحمل في الثلج.

زارت الملكة مارجريت في عام 2011، القوات الدنماركية في أفغانستان مرتدية زيًا عسكريًا من قطعة واحدة، وقد أثار هذا الحدث إعجاب الشعب الدنماركي، وعزز مكانة الملكة كشخصية قوية وشجاعة.

 

 

مارجريت الثانية بي بي سي ملكة الدنمارك ولي العهد الأمير فريدريك فريدريك العاشر حفل تتويج رسمي الملكة مارجريت الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

أستاذ دراسات إيرانية: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية تستهدف استفزاز طهران

الرئيس الفلسطيني يوجه طلبا عاجلا لأمريكا بشأن الضفة الغربية

الطقس غدا| أمطار متوسطة على هذه المناطق وشبورة كثيفة بالطرق

أخر فرصة للحصول على شقة| "الإسكان" تمد التقديم لـ "سكن لكل المصريين".. عبر هذا الرابط

فيوتشر تفوز في قضيته ضد صالح شحادة بعد هروبه إلى سويسرا

ارتفاع هائل في أسعار النفط العالمية بسبب ليبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نوال الزغبي تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. منة فضالي تستعرض جمالها| شاهد

قدمه الأخرى مهددة بالبتر.. نقيب فناني لبنان يكشف حالة فادي إبراهيم| خاص

دون مكياج.. هنا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

حقيقة خلاف أسما إبراهيم مع أنغام.. الإعلامية تجيب بصراحة

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ