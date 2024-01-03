أطول الملوك حكمًا بعد إليزابيث..لماذا تنازلت الملكة مارجريت الثانية عن عرش الدنمارك؟..تفاصيل

احتلت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث جوجل، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ما أعلنت بشكل مفاجئ تنازلها عن العرش بعد أطول فترة حكم في أوروبا، والتي دامت 52 سنة، فما السبب وراء هذا التنازل؟..

مارجريت الثانية تتنازل عن الحكم لإبنها

أعلنت الملكة مارجريت الثانية، الأحد الماضي، تنازلها المفاجئ عن العرش، في خطاب تليفزيوني مفاجئ بمناسبة العام الميلادي الجديد، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» فمن المقرر أان تتنازل ملكة الدنمارك عن العرش في 14 يناير المقبل، وهو اليوم الذي يوافق مرور 52 عام على توليها العرش، حيث قالت الملكة في خطابها:

«بعد 85 عام من الحكم فقد حان الوقت لتسليم زمام الأمور إلى الجيل التالي، وسيتولى ولي العهد الأمير فريدريك العرش باسم الملك فريدريك العاشر، وسيتم إعلان تغيير العرش في قلعة كريستيانسبورج بعد اجتماع مجلس الدولة».

أطول مدة حكم في أوروبا

تعتبر الملكة مارجريت الثانية، أطول ملكة خدمت في تاريخ الدنمارك، حيث تولت - البالغة من العمر 83 عام - العرش بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع عام 1972م، وأعلنت التنازل عن العرش لإبنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك، ليتولى حكم الدنمارك في 14 يناير الجاري 2024.

تولي فريدريك العاشر دون حفل تتويج رسمي

من التقاليد الملكية البريطانية، أن يكون هناك حفل تتويج رسمي لولي العهد الأمير فريدريك البالغ من العمر 55 عام، إلا أنه وبدلاً عن ذلك سيعلن القصر عن توليه العرش يوم 14 يناير دون حفل تتويج رسمي.

وكان العديد من الشعب الدنماركي يتوقع بقاء الملكة مارجريت الثانية، في حكم الدنمارك حتى وفاتها، ولم يتوقع أحد هذا اللإعلان، فهي معتادة على إلقاء خطابًا كل عام بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، على شاشة التليفزيون، إلا أنها فائجت شعبها بإعلان تنازلها في خطاب هذا العام.

ما لا تعرفه عن الملكة مارجريت الثانية

وُلدت الملكة مارجريت الثانية في 16 أبريل عام 1940م، لتكون الأبن الأول لولي الهد الأمير فريدريك والأميرة أنجريد، ولم يكن بمقدورها أن تررتقي للعرش عند ولادتها، حيث كان الوصول إلى العرش مقصورًا على الرجال فقط، إلا أنه وفي عام 1947م، بدأ التعديل على الدستور الدنمارك لفتح الباب امام إمكانية تولي المرأة العرش، وقد ساعد على ذلك شعبية الملك فريدريك التاسع وابنته، بالإضافة إلى الدور المتزايد للنساء في المجتمع الدنماركي.

تم إقرار التعديل الدستوري عان 1953م، وأصبحت ماغريت الثانية ولي العهد، حتى توفى والدها عام 1972م، وتولت هي العرش بعد وفاته، وتستمر مدة حكمها لمدة 52 عام، وتُصبح بذلك أطول ملكة حكمت في البلاد، وهي شخصية محبوبة في المجتمع الدنماكي، وساهمت في تعزيز مكانة البلاد في العالم.

كان الشعب الدنماركي ينظر إلى الملكة مارجريت الثانية على أنها رمز للوحدة الوطنية.

كانت الملكة مارجريت الثانية متزلجة متحمسة منذ سن مبكرة، وعضو سابق في وحدة القوات الجوية الدنماركية النسائية.

مارست الملكة مارجريت الثانية رياضة الجودو، وخاضة اختبارارت التحمل في الثلج.

زارت الملكة مارجريت في عام 2011، القوات الدنماركية في أفغانستان مرتدية زيًا عسكريًا من قطعة واحدة، وقد أثار هذا الحدث إعجاب الشعب الدنماركي، وعزز مكانة الملكة كشخصية قوية وشجاعة.