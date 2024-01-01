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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لو اعرف مكنتش إديتهاله| حكاية أغنية شهيرة تنازل عنها فؤاد لعمرو دياب

عمرو دياب ومحمد فؤاد
عمرو دياب ومحمد فؤاد

"من كام سنة وانا ميال ميال .. وبحبك أنا مشغول البال" كلمات لطالما استمعنا إليها بحنين وشغفن وعبرت عن ماضٍ جميل ونوستالجيا رائعة.

أغنية “ميال ميال” التي كانت فاصلًا أنيقًا بين جيلين، وبداية صاخبة لنوع جديد من الأغنيات التي اتسمت بالحركة والخفة مع الموسيقى والكلمة المعبرة.

ميال ميال.. انطلاقة عمرو دياب

ويعتبر ألبوم ميال هو الخامس لعمرو دياب، أو كما كان يطلق عليه حينها هو شريط الكاسيت الخامس لعمرو دياب في الأسواق، وحمل الشريط اسم أغنية “ميال”، وتم اطلاقه عام 1988.

والأغنية من كلمات مجدي النجار، وألحان حجاج عبد الرحمن، وتوزيع فتحي سلامة.

وضم الألبوم أغنيات اخرى هي “من غيرك، وأول ما أقول، وتوبة، وإزيك، وكلميني، وتعشق القمر، وليلة”.

وعلى الرغم من وجود 4 شرايط كاسيت سابقة لعمرو دياب في الأسواق، لكن أغنية ميال كانت الانظلاقة الحقيقية لعمرو دياب وفتحت له باب النجومية المتفردة حينها.

الأغنية كانت لـ محمد فؤاد

وحكاية أغنية ميال عجيبة، حيث أن الاغنية لم تكن لعمرو دياب في البداية بل كانت لمحمد فؤاد.

ويحكي محمد فؤاد في لقاء تلفزيوني على “إم بي سي مصر”، ويقول إن أغنية “ميال” كانت أغنيته في الأساس.

وأضاف فؤاد: عمرو دياب سمع الأغنية من الملحن، فراح نفذ الأغنية، وخلصوها، والأغنية أصلًا بتاعتي ومعايا التنازل بتاعها.

وأكمل: لقيتهم جولي بعد كدة وقالولي إحنا واقعين في مشكلة، قلت لهم مافيش أزمة، واديتهم التنازل عشان عمرو دياب ينزل الألبوم، لأنهم كانوا خلاص طبعوا البوسترات ومكتوب عليها ميال.

لو أعرف انها هتنجح مكنتش اديتهاله

وتحدث محمد فؤاد بصراحة عن ندمه حيال هذه الأغنية مشيرًا إلى أنه لم يتوقع لها هذا النجاح.

وأضاف محمد فؤاد: “ماكنتش شايف إنها هتطلع بالشكل ده وتنجح النجاح الكبير اللي حصل، لو اعرف، والله ماكنتش إديتها ليه حتى لو كان عيط قدامي”.

كلمات أغنية ميال

وتقول كلمات أغنية ميال..

ميال
من كام سنة وانا ميال ميال
وفي حبك انا مشغول البال
لا بتتكلمي ولا بتسلمي
ليه كل يوم بلاقيكي في حال

لفيت بلاد ومشيت بلاد وفي قلبي صورتك جوايا
يا حبيبتي ليه اخر البعاد متخلي للبعد نهاية

ووصلت فوق فوق السحاب ورسمت عينيك نجمايا
ونسيت هنا كل العذاب ورجعتي بالحب معايا

 

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