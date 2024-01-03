بدء تطبيق خطة تخفيف الأحمال الجديدة.. الكهرباء هتقطع أمته في بيتك؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أجتماعًا لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث استجابت الحكومة للطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهباء ليلاً.

بدأ، اليوم الأربعاء، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعي الحكومة، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء خلال الأيام الماضية، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءًا، لمدة ساعتين فقط لكل منطقة، فما هي جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة؟

انقطاع الكهرباء خلال ساعات النهار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خطوة الحكومة لتخفيف الأحمال جاء بناء على طلب من بعض نواب البرلمان، والمواطنين، حيث يكون انقطاع الكهرباء في النهار بدلاً من الليل، أخذًا في الاعتبار بدء امتحانات نصف العام، موضحًا في تصريحات تليفزيونية، ان رئيس الوزاء عمل الفترة الماضية بسرعة العمل في إعادة النظر في خطة تخفيف الأعمال الحالية، حيث وضع خطة جديدة يتم من خلالها قطع الكهرباء فقط من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء.

يتم تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء بكل المناطق على مستوى الجمهورية بناء على جداول الكهرباء التي تعلنها وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة:

تخفيف الأحمال في الإسكندرية

مجموعة رقم 10 و 11 المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 3 مساءً

مجموعة رقم 2 و 7 و 8 و 9 المتأثرة بالفصل من الساعة 2 مساءً وحتى الساعة 4 مساءً

مجموعة رقم 1 و 3 و 6 المتأثرة بالفصل من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً

مجموعة رقم 2 و 4 و 5 المتأثرة بالفصل من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً

تخفيف الأحمال في أسيوط