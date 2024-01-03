بُترت ساقه.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم

فاجعة أصابت الفنان اللبناني فادي إبراهيم، وأسرته ومحبيه، بعد ما أُصيب بأزمة صحية سيئة، أدت في النهاية إلى بتر ساقه، فماذا حدث له؟.

بتر ساق الفنان فادي إبراهيم

أكدت نقابة المهن التمثيلية في لبنان أن الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم متدهورة، وأنها ليست على ما يرام، خاصة أنه يمكث في المستشفى وتعرض لبتر ساقه، إثر تعرضه لوعكة صحية، جراء إصابته بمرض السكري الذي تسبب في النهاية في بتر إحدى ساقيه.

طلبت نقابة الممثلين في لبنان، من أعضائها التبرع بالدم لصالح الفنان فادي إبراهيم في تلك الفترة الصعبة، نتيجة تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب إصابته بالتهاب في الدم ناتج عن جلسات غسيل الكلى التي أجراها، حيث أصبح الآن في مواجهة خطر فقدان أعضاء أخرى من جسده.

فادي إبراهيم يتحدث عن حالته الصحية

بعد ما تمكن القلق من متابعي الفنان اللبناني فادي إبراهيم، خرج إليهم من خلال بيان رسمي يتحدث فيه عن حالته الصحية، قائلاً:

«أصدقائي وأحبائي.. أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنوه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتليفزيون والتي تتابع منذ البداية كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديدًا بشخص النقيب نعمة بودي.. خالص الشكر لكم جميعًا».

عن فادي إبراهيم

وُلد الفنان فادي إبراهيم في 13 أبريل عام 1956م، لأب لبناني وأم استرالية، فهو يحمل الجنسية الأسترالية تبعًا لها، وهو الابن الوحيد بين 4 بنات، وبدأ مسيرته الفنية عندما انضم إلى فرقة الكشافة المدرسية التي كانت تُنظم مسرحيات واسكتشات.

قدم الفنان اللبناني فادي إبراهيم أول مسلسل له بعنوان «المتوحش»، حيث برع في تجسيد شخصية أجنبية، صدقها الكثير من الجماهير.

شارك فادي إبراهيم في عدة أعمال مصرية منها مسلسل «الزيبق» مع النجم كريم عبد العزيز عام 2017، وكذلك مسلسل «تحت الأرض» مع الفنان أمير كرارة عام 2013، و«فرقة ناجي عطاالله» مع الزعيم عادل إمام في 2012، بينما كان أحدث أعماله الفنية مسلسل «قارئة الفنجان» مع الفنان أحمد فهمي 2021.