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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد انتهاء طرح الـ25%.. أعلى شهادات ادخار في 2024| تفاصيل

صدى البلد

تعتبر الشهادات الاستثمارية التي تطلقها البنوك المختلفة أمام عملائها، أحد الطرق التي يسعى الكثيرون لاستخدامها لادخار أموالهم، وبعد إعلان شهادات الـ 25% في بنكي الأهلي، ومصر، أصبح هناك حالة من التساؤلات حول إمكانية تجديد تلك الشهادات مرة أخرى أم لا؟، فما القرار المُرتقب من البنك المركزي؟..

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 انتهاء شهادات الـ 25% في بنكي مصر والأهلي

كان البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، قد طرحا شهادات الـ 25% لمدة عام، وذلك في يناير 2023م، حيث كان  من المقرر أن ينتهي أجل الشهادة مع بداية شهر يناير الجاري، وخلال المدة المقررة يتم صرف عوائد شهادة الـ 25% سنويًا، والـ 22.5% شهريًا.

من المقرر أن يتم صرف عائد شهادات الـ 25% بداية من 5 يناير 2024، وحتى 1 فبراير من نفس العام، حيث قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرحها في يناير 2023.

هل سيتم طرح شهادة ادخار جديدة 

تداول عدد من عملاء بنكي الأهلي ومصر أنباء عن إمكانية طرح الشهادة بفوائد أعلى في يناير المقبل عقب انتهائها، إلا أن تلك البنوك لم تعلن بعد قرارها بشأن الشهادات الجديدة.

وأوضح أحمد شوقي، الخبير المصرفي، في تصريحات تليفزيونية، أنه من المنتظر وجود قرار من البنك المركزي للتجديد في الشهادة الجديدة وربما يكون هناك تجديد أوتوماتيك دون الحاجة للذهاب للبنك، وقد يكون على العميل التوجه لتجديد الشهادات بنسبة 25% بناء على رغبته، وربما يكون العميل غير مطلوب منه التواصل مع البنك.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه من المفترض أن يكون هناك قرار من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن الشهادات ، وان الاستحقاق يكون طوال الشهر الجاري.

الشهادات الأعلى عائد في 2024

  • شهادة ادخار أمان المصريين 2024، والتي يبدأ الحد الأدنى لشرائها من 500 جنيه، والحد الأقصى لها 2500 جنيه، ويتم الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات بعائد 13%، ولا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها، ويتم استردادها بكامل قيمتها في نهاية المدة، إلى جانب إمكانية استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقًا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.
  • شهادة ادخار البنك الأهلي ذات العائد الثابت 2024، وتصل مدة الادخار فيها لمدة 3 سنوات، وتمتاز بأنها ذات عائد شهري ثابت طوال مدة الشهادة، يجري احتسابها من الشهر التالي لشهر شراء الشهادة، ويكون الحد الأدنى لها 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصل نسبة العائد إلى 19%.
  • شهادة ادخار القمة من بنك مصر 2024، والتي يتم إصدارها لمدة 3 سنوات، بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتتميز بثبات العائد الشهري طوال فترة الشهادة، ويمكن استرداد قيمتها أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها.
  • شهادة البريمو الثلاثية من بنك القاهرة 2024، والتي تصل نسبة الفائدة لـ 19%، وتتميز بأن سعر الفائدة منها متغير، وتصل مدة الاستثمار فيها لـ 3 سنوات، ويتم صرف العائد منها بشكل ربع سنوي، ويكون الاستثمار فيها بالعملة المحلية.
الشهادات الأعلى عائد في 2024 شهادة ادخار البنك الاهلي بنك القاهرة شهادة ادخار شهادات الـ 25

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