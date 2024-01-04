بعد انتهاء طرح الـ25%.. أعلى شهادات ادخار في 2024| تفاصيل

تعتبر الشهادات الاستثمارية التي تطلقها البنوك المختلفة أمام عملائها، أحد الطرق التي يسعى الكثيرون لاستخدامها لادخار أموالهم، وبعد إعلان شهادات الـ 25% في بنكي الأهلي، ومصر، أصبح هناك حالة من التساؤلات حول إمكانية تجديد تلك الشهادات مرة أخرى أم لا؟، فما القرار المُرتقب من البنك المركزي؟..

انتهاء شهادات الـ 25% في بنكي مصر والأهلي

كان البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، قد طرحا شهادات الـ 25% لمدة عام، وذلك في يناير 2023م، حيث كان من المقرر أن ينتهي أجل الشهادة مع بداية شهر يناير الجاري، وخلال المدة المقررة يتم صرف عوائد شهادة الـ 25% سنويًا، والـ 22.5% شهريًا.

من المقرر أن يتم صرف عائد شهادات الـ 25% بداية من 5 يناير 2024، وحتى 1 فبراير من نفس العام، حيث قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرحها في يناير 2023.

هل سيتم طرح شهادة ادخار جديدة

تداول عدد من عملاء بنكي الأهلي ومصر أنباء عن إمكانية طرح الشهادة بفوائد أعلى في يناير المقبل عقب انتهائها، إلا أن تلك البنوك لم تعلن بعد قرارها بشأن الشهادات الجديدة.

وأوضح أحمد شوقي، الخبير المصرفي، في تصريحات تليفزيونية، أنه من المنتظر وجود قرار من البنك المركزي للتجديد في الشهادة الجديدة وربما يكون هناك تجديد أوتوماتيك دون الحاجة للذهاب للبنك، وقد يكون على العميل التوجه لتجديد الشهادات بنسبة 25% بناء على رغبته، وربما يكون العميل غير مطلوب منه التواصل مع البنك.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه من المفترض أن يكون هناك قرار من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن الشهادات ، وان الاستحقاق يكون طوال الشهر الجاري.

الشهادات الأعلى عائد في 2024