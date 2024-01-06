ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

حالة من الجدل الواسع أصابت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما تداول مستخدمو هذه المنصات الأنباء التي تُشير إلى ارتباط خطيب الفنانة ميرهان حسين، بالمطربة شيرين عبد الوهاب، بعد طلاقها من زوجها حسام حبيب.

انتظر الكثير من متابعي الفنانة ميرهان حسين، تعليقها على الأمر، وكشف حقيقة ارتباط خطيبها بالمطربة شيرين عبدالوهاب، فما القصة، وماذا قالت ميرهان عن الأمر؟

ارتباط خطيب ميرهان حسين السابق بـ شيرين

كانت الفنانة ميرهان حسين، قد ارتبطت بطبيب أمراض النساء تامر سليم منذ ما يقرب من 8 أشهر، وقبل أسابيع قليلة من الزفاف، انفصلت عنه، ولم تكشف حينها أسباب الإنفصال، وفضلت أن تترك حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء.

وفي مفاجئة أصابت الجميع، أظهرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارتباط الطبيب تامر سليم بالمطربة شيرين فور انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب.

تعليق ميرهان حسين

بعد تداول الأنباء حول ارتباط خطيب ميرهان حسين، بالمطربة شيرين عبد الوهاب، فور طلاقها من زوجها السابق حسام حبيب، انتظر متابعو الفنانة ميرهان ردها على الأمر، حتى علقت بطريقة راقية وملفته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، برسالة مُقتبسة من القرآن الكريم، تُشير إلى حكمة الله - عز وجل- في قوانين الحياة، حيث علقت:

«وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرُ لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون»

أحدث إطلالات ميرهان حسين

بعد ما احتلت الفنانة ميرهان حسين، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بردها على ارتباط خطيبها السابق طبيب النساء تامر سليم، بالمطربة شيرين عبد الوهاب، شاركت مع جمهورها عبر موقع انستجرام صورها من أحدث جلسة تصوير لها في 2024، معلقة عليها قائلة :

«أن تكون أنيقًا ليس خيار، بل أسلوب حياة»، وشاركها الجمهور معلقًا بتعليقات إيجابية على صورها حيث قال البعض:

ما شاء الله زي القمر وعيون غزالة

الجمال في صورة

قمر وكاريزما

أجمل واحدة في العالم

ياقلبي شو هذا الجمال والرقة والحلاوة الله يحميكي

أحدث أعمال ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين في مسلسل «الذنب» بالتعاون مع الفنان هاني سلامة، وهو التعاون الفني الأول بينهما، حيث تلعب ميرهان دون فتاة تُدعى سميرة، محامية تواجه تحديات ومواقف صعبة.

يُعتبر مسلسل «الذنب» تجربة جديدة بعد اعتزالها الفترة السابقة، ويُضيف لمسة فنية جديدة إلى مسيرتها الفنية، والمسلسل من إعداد شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، بمشاركة نخبة من الفنانين منهم «درة، ماجد المصري، محمد القس» في تجربة فنية استثنائية للمشاهدين.

طلاق شيرين وحسام حبيب

ووقع الانفصال بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية بعدما وقعت خلافات بينهما في السعودية.

وشهدت العاصمة السعودية “الرياض” خلافا بين الثنائي، حيث طلب حسام حبيب من الشركة المنظمة لحفل شيرين تأجيله دون الرجوع إليها، وهو ما أغضب شيرين عبد الوهاب ودفعها للعودة إلى القاهرة مع فريق عملها.

وحسب المصادر، فإن السبب الذي أدي إلى الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، مما أحدث خلافًا بين الطرفين.

وطلب الفنان حسام حبيب تأجيل الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب، من الشركة المنظمة للحفل، وذلك دون الرجوع للفنانة شيرين عبد الوهاب او استشارتها في هذا التأجيل.