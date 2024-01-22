عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

صدى البلد

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعديل موعد تطبيق جدول تخفيف الاحمال بدءا من الخميس المقبل 25 يناير لتكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل وتكون ساعة واحدة لكل منطقة بجميع محافظات مصر.

txt

أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

txt

تعرف على أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء

جاء ذلك بعد وقف تخفيف الأحمال ليلا مع بداية انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، الذي حدد مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 11 ظهرا حتى الخامسة عصرا حتى يوم الأربعاء 24 يناير، آخر أيام امتحانات منتصف العام.

 

وأوضحت مصادر بالكهرباء لصدى البلد أنه تم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال.

وأشارت إلى أن تخفيف الأحمال سيبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى وحتى 12 منتصف الليل، ولن يتم قطع التيار فى غير تلك الأوقات.

 

يذكر أن خطة تخفيف الأحمال بدأت فى بوليو 2023 بعد حوالى 8 سنوات من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة تطوير شبكات النقل والتوزيع والتويع فى انشاء محطات الانتاج مما نتج عنه فائض فى القدرات.

الكهرباء تخفيف الأحمال جدول تخفيف الأحمال قطع الكهرباء انقطاع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

اللاعب وقَّع.. أولى صفقات الزمالك الشتوية| مفاجأة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تفاصيل الانتشار الأمني أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين.. فيديو

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ترشيحاتنا

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل أبادت 25 ألف ضحية وأصابت 62 ألف مواطن

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

رسميا.. بدء إجازة نصف العام في الجامعات الأهلية والخاصة والحكومية بهذا الموعد

مندوب فلسطين: العدوان الواقع على غزة قد تكون الحرب الأخيرة

بأمر كلوب| مدير فني جديد في طريقه لتدريب ليفربول .. ما القصة؟

مندوب مصر بالجامعة العربية: حجج إسرائيل بشأن التهجير القهري لا تقنع طفلًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

مكشوف البطن.. مقاس فستان ياسمين رئيس يضعها بمأزق في joy awards

فيديو

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ