يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعديل موعد تطبيق جدول تخفيف الاحمال بدءا من الخميس المقبل 25 يناير لتكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل وتكون ساعة واحدة لكل منطقة بجميع محافظات مصر.

جاء ذلك بعد وقف تخفيف الأحمال ليلا مع بداية انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، الذي حدد مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 11 ظهرا حتى الخامسة عصرا حتى يوم الأربعاء 24 يناير، آخر أيام امتحانات منتصف العام.

وأوضحت مصادر بالكهرباء لصدى البلد أنه تم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال.

وأشارت إلى أن تخفيف الأحمال سيبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى وحتى 12 منتصف الليل، ولن يتم قطع التيار فى غير تلك الأوقات.

يذكر أن خطة تخفيف الأحمال بدأت فى بوليو 2023 بعد حوالى 8 سنوات من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة تطوير شبكات النقل والتوزيع والتويع فى انشاء محطات الانتاج مما نتج عنه فائض فى القدرات.