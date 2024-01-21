مهندس: ارتفاع فواتير الكهرباء ناتج عن ممارسات خاطئة في البيوت

أكد المهندس حامد عبدالعال، عضو مجلس نقابة المهندسين، عضو مجلس شعبة الهندسة الكهربية، أن مشكلة ارتفاع فاتورة الكهرباء ناتجة عن الممارسات الخاطئة من قبل المواطنيين، موضحًا أن وجود شاحن الموبايل بكابل الكهرباء بدون استخدام هو مصادر استهلاك الكهرباء، معقبًا: "السخان وفيشة الشاحن تزيد من الاستهلاك ايضًا".

أوضح "عبدالعال"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "فيشة" جميع الأجهزة الكهربائية يمكن عزلها من كابل الكهرباء إلا "فيشة" الثلاجة، مؤكدًا أن فتح باب الثلاجة وغلقه بشكل كبير تزيد من استهلاك الكهرباء، مشددًا على أنه لابد من تقنيين استهلاك والتعامل مع الأجهزة الكهربائية.

أضاف أنه لابد أن يتم اختيار الأجهزة الكهربائية بعناية شديدة، حيث إن على الاجهزة الكهربائية عامل كبير في التوفير أو الاستهلاك، مشددًا على أن لابد من قراءة بطاقة كفاءة المنتج وهو الذي يكشف عن استهلاك الكهرباء، معقبًا: "يجب مراجعة بطاقةكفاءة المنتج قبل شراء الأجهزة الكهربائية للتأكد من كفاءة استهلاك الطاقة".