بالتعاون مع إيطاليا واليونان.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل مشاريع الربط الكهربائي

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك مباحثات بين مصر واليونان وإيطاليا حول اتفاقيات الربط الكهربائي، بسبب تطلع أوروبا للطاقة النظيفة التي تمتلك مصر عوامل قوتها.

وأضاف "شاكر"، في خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بالفعل مشاريع للربط بين مصر وكل من السودان وليبيا والمملكة العربية السعودية ويتعامل مع 3000 ميجا وات، موضحًا أن هدف الدولة ليس فقط استخراج الطاقة المتجددة، ولكن تصديرها.

وشدد على أن مصر تقوم بدور كبير جدًا؛ لتكون مصر مركز تداول إقليمي للقطاع، مؤكدًا اهتمام الوزارة الكبير في الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إنه تم توقيع عقود واتفاقيات مهمة مع القطاع الخاص لتنمية الطاقة المتجددة.