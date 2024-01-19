وزير الكهرباء: الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة له تأثير إيجابي على بيئة العمل.. فيديو

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، من داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، أن العمل من العاصمة الإدارية الجديدة له مردود إيجابي على بيئة العمل.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجدد، خلال حوار مع برنامج "من العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن وزارة الكهرباء أول وزارة انتقلت للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة له تأثير إيجابي على بيئة العمل.



أضاف: "الوزارة تستخدم أعلى مستوى من التكنولوجيا داخل مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة"، لافتا: "الانتقال للعاصمة الإدارية سهل من عملية التواصل بين كل الوزارات".