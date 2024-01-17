مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة.. وزير الكهرباء يكشف التفاصيل

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الإصلاحية بقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى الجهود التي يقوم بها القطاع؛ لتحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع، مُبديا ترحيبه بالتعاون مع بنك التنمية الجديد التابع لتحالف (بريكس) .

جاء ذلك خلال مباحثات وزير الكهرباء، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس بنك التنمية الجديد التابع لتحالف (بريكس) فلاديمير كازبيكوف، والوفد المرافق له، سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والبنك.

وأشار الوزير، وفق بيان، لوزارة الكهرباء، إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030.

وأكد ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في نصيب الطاقة والحفاظ على البيئة، ويساعد أيضًا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأشار شاكر إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير، وتم على هامش مؤتمر COP27 التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها في ذات المجال، والتي بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن.

كما أكد اهتمام القطاع بمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، مشيرًا إلى استعداد القطاع التام للتعاون مع كافة الأطراف لتنفيذ خط الربط مع أوروبا، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها مصر؛ لتكون ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع البنك في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة، وخاصة طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعات المتصلة بهما، بالإضافة إلى الضخ والتخزين والربط الكهربائي، مؤكدا أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون بين مصر وكافة دول العالم خلال الفترة القادمة، والاستفادة من خبراتهم المتطورة في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد كازبيكوف، بحجم الإنجاز الذي حدث في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، معربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر والتعاون بين قطاع الكهرباء والبنك، مؤكدًا على اهتمام الجهات العالمية بالاتجاه في الاستثمار على أرض مصر التي تعد بوابة للدخول إلى قارة إفريقيا.

وتأتى مثل هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.