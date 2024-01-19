وزير الكهرباء: نستهدف إنتاج 42% من الطاقة عبر مصادر متجددة.. فيديو

أجرت الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لقاء مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجدد، من داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجدد،: "دورنا يعتمد على استخدامات الطاقة المتجددة في الوقت الحالي والمستقبل"، مشيرا: "مباحثات تتم بين مصر واليونان وإيطاليا حول الربط الكهربائي".

وأضاف: "لدينا جزء كبير داخل شبكة الكهرباء من الطاقة المتجددة"، موضحا: "نستهدف إنتاج 42% من الطاقة عبر مصادر متجددة وهذا يحتاج مجهودا كبيرا".