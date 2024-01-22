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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة دسوق في كفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة دسوق، غداً، الثلاثاء، ابتداءً من التاسعة والنصف صباحاً حتى الواحدة والنصف ظهراً لإجراء الصيانة اللازمة.

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وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي : تقسيم الحلو، مستشفى فيصل، المركز الطبي.

في سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، إعادة تشغيل وإنارة كشافات الإنارة العامة بطريق الكوبري العلوي ابتداءً من أم القرى حتى مدخل الكوبري العلوي، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

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