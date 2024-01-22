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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ | صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الاثنين، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، في الحملات التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً.

أسفرت الحملات المذكورة عن تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على الأرض الزراعية علي مساحة 12 قيراطا بالعزبة الحمراء التابعة للوحدة المحلية لقرية إبشان.

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قال محافظ كفر الشيخ، إن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدِ جديدة والتعامل معها علي الفور، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.

ووجه المحافظ، باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، وأن أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.

قاد الحملة أيمن غالي، ومحمد ضبعون، وإبراهيم موافي، نواب رئيس مدينة بيلا، بالاشتراك مع ممثلي الأجهزة الأمنية والمعنية بمركز بيلا.

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