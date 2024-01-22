محافظ كفر الشيخ يسلم كرسيا متحركا لمواطن من ذوي الهمم |صور

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، كرسياً متحركاً لمواطن من ذوي الهمم، من أبناء قرية المنشأة الصغرى بمركز قلين، موجهاً الشكر لمؤسسة التأهيل الاجتماعي لدعم المواطن، وذلك بحضور عماد شعلان، مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على تضافر جهود الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة المحافظة لدعم ذوي الهمم وتوفير سبل الرعاية لهم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعم لمستحقيه والوصول إلى الفئات المستهدفة وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

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