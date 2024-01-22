عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة .. رصف 8 قرى في مطوبس بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، استمرار أعمال رصف الطرق في 8 قرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مطوبس، بهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة الطرق والنقل لصالح خدمات المواطنين، تضمنت طرق " الهوكس ، إبيانة ، قومسيون شرق، بنى بكار ، وبرمبال" فضلا عن رصف طرق قرية معدية مهدي، بمركز مطوبس.

ضبط معدات مخالفة ومواد بناء في كفر الشيخ.. صور

تحصين 51 ألف طائر بلقاح الإنفلونزا في كفر الشيخ

وتابع محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف طرق قرية معدية مهدي، وقرية إبيانة ، وذلك بالاعتماد علي التربة المثبتة باستخدام أسمنت العريش المستخدم في تحسين خواص التربة من خلال خلط سن الطبقة مع الأسمنت عن طريق ماكينة الـ FDR الخاصة بتنفيذ ووضع طبقة الأسفلت.

كما تابع المحافظ أعمال الفرمة وفرد السن لطرق قرية الهوكس ، وبرمبال، وقرية قومسيون شرق، وأعمال التدبيش لسند جوانب الطريق في الأماكن المنهارة في طريق مدخل قرية سراج والمجمعات الحكومية قبل البدء في أعمال الرصف، فضلا عن أعمال الفرمة والتسوية والأرنكة وفرد طبقة الأساس بطريق مدخل قرية بني بكار بمركز مطوبس، تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

جاءت أعمال الرصف بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس، تحت إشراف مجلس الوزراء، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية، واللواء حاتم الهديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

اعمال رصف الطرق اعمال رصف اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المجمعات الحكومية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين جهاز تعمير الساحل الشمالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

موضوعات متعلقة

ضبط معدات مخالفة ومواد بناء في كفر الشيخ.. صور

تحصين 51 ألف طائر بلقاح الإنفلونزا في كفر الشيخ

رفع 1400 طن قمامة خلال حملات مكثفة للنظافة بكفر الشيخ

17 صورة ترصد حادث انهيار بلكونة عقار قديم بكفر الشيخ |تفاصيل

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات في قلين| صور

وفاة شخص و8 مصابين.. التفاصيل الكاملة لانهيار بلكونة عقار قديم بكفر الشيخ|صور

بعد انهيار بلكونة.. محافظ كفر الشيخ يقرر إخلاء عقار بدسوق من السكان

محافظ كفر الشيخ يزور مصابي بلكونة عقار دسوق | صور

ترشيحاتنا

القمر وخلية النحل .. ظاهرة فلكية بديعة في سماء مصر الخميس

48 ساعة قاسية.. طقس سيء والأمطار تضرب القاهرة وهذه المحافظات

تعاون استثماري ضخم مرتقب بين مصر وبلغاريا

صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على خان يونس

بعد وعده بإنهاء الصراع في أوكرانيا.. الكرملين يكشف حقيقة وجود اتصال مع ترامب

مندوب فلسطين بالجامعة العربية : الاحتلال الإسرائيلي هجّر مليونين من مواطنينا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا بفستان مفتوح للركبة.. شاهد

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

بدون حليب أو بيض .. طريقة عمل البسبوسة بالماء

فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

سب وقذف علني .. شيرين في محكمة الجنح | فيديوجراف

الجو والرطوبة السبب .. محمد صلاح يعلق على إصابته في مواجهة غانا

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ