حياة كريمة .. رصف 8 قرى في مطوبس بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، استمرار أعمال رصف الطرق في 8 قرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مطوبس، بهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة الطرق والنقل لصالح خدمات المواطنين، تضمنت طرق " الهوكس ، إبيانة ، قومسيون شرق، بنى بكار ، وبرمبال" فضلا عن رصف طرق قرية معدية مهدي، بمركز مطوبس.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف طرق قرية معدية مهدي، وقرية إبيانة ، وذلك بالاعتماد علي التربة المثبتة باستخدام أسمنت العريش المستخدم في تحسين خواص التربة من خلال خلط سن الطبقة مع الأسمنت عن طريق ماكينة الـ FDR الخاصة بتنفيذ ووضع طبقة الأسفلت.

كما تابع المحافظ أعمال الفرمة وفرد السن لطرق قرية الهوكس ، وبرمبال، وقرية قومسيون شرق، وأعمال التدبيش لسند جوانب الطريق في الأماكن المنهارة في طريق مدخل قرية سراج والمجمعات الحكومية قبل البدء في أعمال الرصف، فضلا عن أعمال الفرمة والتسوية والأرنكة وفرد طبقة الأساس بطريق مدخل قرية بني بكار بمركز مطوبس، تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

جاءت أعمال الرصف بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس، تحت إشراف مجلس الوزراء، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية، واللواء حاتم الهديبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.