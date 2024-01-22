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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 51 ألف طائر بلقاح الإنفلونزا في كفر الشيخ

إنفلونزا الطيور
إنفلونزا الطيور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جهود مديرية الطب البيطري في تحصين 51 ألفاً و580 طائراً متنوعاً بلقاح إنفلونزا الطيور، برئاسة الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمدريرية.

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تحصين 51 ألفا و580 طائراً ضد الأمراض الوبائية، وذلك في إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن.

وتابع: كما تم سحب 130 عينة ما قبل البيع من 13 مزرعة بإجمالي 67 ألفاً و300 طائر، ومنح 33 تصريح نقل للطيور الحية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

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