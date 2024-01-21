محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات في قلين| صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

شدَّد محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.

جدير بالذكر أن رؤساء المراكز والمدن في كفر الشيخ يتابعون إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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