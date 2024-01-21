عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات في قلين| صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

بعد انهيار بلكونة.. محافظ كفر الشيخ يقرر إخلاء عقار بدسوق من السكان

محافظ كفر الشيخ يزور مصابي بلكونة عقار دسوق | صور

شدَّد محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية.

جدير بالذكر أن رؤساء المراكز والمدن في كفر الشيخ يتابعون إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

FB_IMG_1705868890495
FB_IMG_1705868890495
FB_IMG_1705868892722
FB_IMG_1705868892722
FB_IMG_1705868888005
FB_IMG_1705868888005
إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات إزالة البناء المخالف إتخاذ الإجراءات القانونية التنمية المحلية التعديات على الاراضي الزراعية التعديات علي الأراضي البناء المخالف الإزالة الفورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الذهب.. وهذا موعد استقرار الأسعار

موضوعات متعلقة

وفاة شخص و8 مصابين.. التفاصيل الكاملة لانهيار بلكونة عقار قديم بكفر الشيخ|صور

بعد انهيار بلكونة.. محافظ كفر الشيخ يقرر إخلاء عقار بدسوق من السكان

محافظ كفر الشيخ يزور مصابي بلكونة عقار دسوق | صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع انهيار بلكونة منزل قديم بدسوق.. صور

مصرع شخص وإصابة 8 إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بكفر الشيخ

رفع 1170 طن قمامة وإزالة الاشغالات خلال حملات نظافة مكثفة بكفر الشيخ

إجراءات صارمة.. تعليم كفر الشيخ تكشف حقيقة تسريب امتحان الجبر بالإعدادية

إعدام أغذية فاسدة وتحرير 177 محضراً خلال حملات تفتيشية في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

عائلات الرهائن الإسرائيليين ينصبون الخيام أمام منزل نتنياهو .. ماذا يحدث؟

مؤرخ: المصرى حريص على الاستقرار منذ القدم

هل تعسر الأمور يدل على غضب الله؟.. بـ10 حقائق و30 دعاء تنتهي معاناتك

أستاذ تاريخ: محمد علي حكم مصر بإرادة شعبية رغم اعتراض السلطان

النار ولعت تاني.. تجدد حريق قصر الكابريتاج بحلوان بعد إخماده| فيديو

لا يعلم.. أول تعليق لحملة ترامب الانتخابية على انسحاب منافسه ديسانتس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعدام لويس السادس عشر ملك فرنسا بالمقصلة.. ماذا كانت تهمته؟

هنرجعه يشيل الكاس| التفاصيل الكاملة لمغادرة صلاح معسكر المنتخب.. هذا ما حدث في 12 ساعة

عينها مغمضة.. ظهور صادم لفنانة بريطانية شهيرة يثير جدلا| اعرف السبب

قبل العرض .. بوسترات فيلم "الرحلة 404" |صور

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ