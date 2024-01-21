بعد انهيار بلكونة.. محافظ كفر الشيخ يقرر إخلاء عقار بدسوق من السكان

قرَّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد، إخلاء العقار الذي تعرض لانهيار أجزاء منه «بلكونة» احترازياً من السكان؛ حرصاً على سلامة السكان، موجهاً الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق باتخاذ شئونها وعمل اللازم.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد بانهيار سور شرفة منزل قديم بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق، ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وسيارات الإسعاف والنجدة والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين وجود وفاة حالة وإصابة 8 أشخاص وجرى نقلهم للمستشفى العام بدسوق لتلقي العلاج اللازم.

وانتقل محافظ كفر الشيخ يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى موقع الحادث، والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في مستشفى دسوق العام.