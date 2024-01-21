عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يزور مصابي بلكونة عقار دسوق | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد، إلى مستشفى دسوق العام؛ للاطمئنان على مصابي حادث سقوط سور بلكونة الطابق الخامس علوي لإحدى المنازل بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق.

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع انهيار بلكونة منزل قديم بدسوق.. صور

مصرع شخص وإصابة 8 إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بكفر الشيخ


وفور وقوع الحادث تحرك محافظ كفر الشيخ إلى موقع الانهيار الجزئي، بمدينة دسوق، وأمر بفرض كردون حول الموقع، وإخلاء المنزل من السكان، حفاظا على أرواحهم، مكلفا كافة الأجهزة المعنية بمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص في العقد الرابع، وإصابة 8 أشخاص بإصابات مابين كسور متفرقة وجروح، وجرى تقديم  الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

FB_IMG_1705858328533
FB_IMG_1705858328533
FB_IMG_1705858330656
FB_IMG_1705858330656
FB_IMG_1705858326046
FB_IMG_1705858326046
الأجهزة المعنية الرعاية الطبية اللازمة الانهيار الجزئي إخلاء المنزل إصابة 8 أشخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع انهيار بلكونة منزل قديم بدسوق.. صور

مصرع شخص وإصابة 8 إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بكفر الشيخ

رفع 1170 طن قمامة وإزالة الاشغالات خلال حملات نظافة مكثفة بكفر الشيخ

إجراءات صارمة.. تعليم كفر الشيخ تكشف حقيقة تسريب امتحان الجبر بالإعدادية

إعدام أغذية فاسدة وتحرير 177 محضراً خلال حملات تفتيشية في كفر الشيخ

كفر الشيخ.. توفير أسماك بأسعار مخفضة أمام مجلس مدينة بيلا غداً

ضبط 250 جرام هيروين بحوزة متهم في كفر الشيخ

رصف طريق «فوة - مطوبس» | صور

ترشيحاتنا

3 نساء يحرم عليك طلاقهن.. أحسن إليهن ولا تغضبهن

تصريحات صادمة.. غضب أوروبي من إسرائيل بسبب نتنياهو

التعدي على القيم.. مفاجأة غير سعيدة لزوجة اللاعب صلاح محسن |بالمستندات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ تل اثنين من جنوده في معارك غزة

لسنة أولي سواقة.. عربية BYD سعرها 160 ألف جنيه

هآرتس العبرية: الجيش الإسرائيلي لن ينجح في تدمير أنفاق غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكمام غريبة.. أسماء جلال تثير الجدل بفستان في joy awards

السر في أمه.. تصرف صادم من تركي أنهى حياة والده بطريقة بشعة

بعد ظهورها الجريء.. سعر فستان درة في joy awards يصدم الجمهور| شاهد

فستان جريء.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بحفل joy awards

فيديو

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ