محافظ كفر الشيخ يزور مصابي بلكونة عقار دسوق | صور

انتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد، إلى مستشفى دسوق العام؛ للاطمئنان على مصابي حادث سقوط سور بلكونة الطابق الخامس علوي لإحدى المنازل بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق.



وفور وقوع الحادث تحرك محافظ كفر الشيخ إلى موقع الانهيار الجزئي، بمدينة دسوق، وأمر بفرض كردون حول الموقع، وإخلاء المنزل من السكان، حفاظا على أرواحهم، مكلفا كافة الأجهزة المعنية بمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص في العقد الرابع، وإصابة 8 أشخاص بإصابات مابين كسور متفرقة وجروح، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

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