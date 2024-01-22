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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1400 طن قمامة خلال حملات مكثفة للنظافة بكفر الشيخ

رفع قمامة
رفع قمامة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الإثنين، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وكسح تجمعاتها وخطوط الصرف الصحي، بمراكز ومدن المحافظة.

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وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان له، اليوم، الإثنين، إن حملات النظافة اليومية بمختلف مدن وقرى المحافظة بلغت 1300 طن من القمامة والمخلفات.

وشدَّد على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

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