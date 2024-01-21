17 صورة ترصد حادث انهيار بلكونة عقار قديم بكفر الشيخ |تفاصيل

فجأة ودون سابق إنذار، شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد، انهياراً جزئياً لـ «بلكونة» لعقار قديم في شارع سعد زغلول التجاري، ما أسفر عن وفاة شخص في العقد الرابع، وإصابة 8 أشخاص آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية.

فور وقوع الحادث، وإخطار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، انتقل على الفور رجال النجدة والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمنى حول العقار الذي تعرض لانهيار جزئي؛ حرصاً على سلامة المارة والمواطنين.

وانتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى موقع الحادث، التوجيه بعمل اللازم، وحرص المحافظ ومرافقوه على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في مستشفى دسوق العام.



ومن جانبه، قرَّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد، إخلاء العقار الذي تعرض لانهيار أجزاء منه «بلكونة» احترازياً من السكان؛ حرصاً على سلامة السكان، موجهاً الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لاتخاذ شئونها وعمل اللازم.

وتبين حدوث انهيار سور شرفة «بلكونة»، الطابق الأخير على للعقار المكون من 5 طوابق، مأهول بالطابق الأول والثانى والباقى خالٍ من السكان، وأن المبنى ملك «أ. ع» 50 سنة، تاجر ملابس، ويقيم بمدينة دسوق.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، التي قامت هي الأخرى على الفور بمعاينة العقار الذي تعرض لانهيار جزئي لـ بلكونة الطابق الخامس والأخير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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