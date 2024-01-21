عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

17 صورة ترصد حادث انهيار بلكونة عقار قديم بكفر الشيخ |تفاصيل

العقار الذي تعرض
العقار الذي تعرض لانهيار جزئي

فجأة ودون سابق إنذار، شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد، انهياراً جزئياً لـ «بلكونة» لعقار قديم في شارع سعد زغلول التجاري، ما أسفر عن وفاة شخص في العقد الرابع، وإصابة 8 أشخاص آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية.

بعد انهيار بلكونة.. محافظ كفر الشيخ يقرر إخلاء عقار بدسوق من السكان

مصرع شخص وإصابة 8 إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بكفر الشيخ

 فور وقوع الحادث، وإخطار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، انتقل على الفور رجال النجدة والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمنى حول العقار الذي تعرض لانهيار جزئي؛ حرصاً على سلامة المارة والمواطنين.

 

 وانتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى موقع الحادث، التوجيه بعمل اللازم، وحرص المحافظ ومرافقوه على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في مستشفى دسوق العام.


ومن جانبه، قرَّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الأحد، إخلاء العقار الذي تعرض لانهيار أجزاء منه «بلكونة» احترازياً من السكان؛ حرصاً على سلامة السكان، موجهاً الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لاتخاذ شئونها وعمل اللازم.

وتبين حدوث انهيار سور شرفة «بلكونة»، الطابق الأخير على للعقار المكون من 5 طوابق، مأهول بالطابق الأول والثانى والباقى خالٍ من السكان، وأن المبنى ملك «أ. ع» 50 سنة، تاجر ملابس، ويقيم بمدينة دسوق.

 

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، التي قامت هي الأخرى على الفور بمعاينة العقار الذي تعرض لانهيار جزئي لـ بلكونة الطابق الخامس والأخير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

IMG-20240121-WA0178
IMG-20240121-WA0178
IMG-20240121-WA0187
IMG-20240121-WA0187
IMG-20240121-WA0179
IMG-20240121-WA0179
IMG-20240121-WA0180
IMG-20240121-WA0180
IMG-20240121-WA0177
IMG-20240121-WA0177
FB_IMG_1705869470626
FB_IMG_1705869470626
FB_IMG_1705869468414
FB_IMG_1705869468414
FB_IMG_1705869466508
FB_IMG_1705869466508
FB_IMG_1705869464330
FB_IMG_1705869464330
FB_IMG_1705869462293
FB_IMG_1705869462293
FB_IMG_1705869460237
FB_IMG_1705869460237
FB_IMG_1705869458325
FB_IMG_1705869458325
FB_IMG_1705869455782
FB_IMG_1705869455782
FB_IMG_1705869453889
FB_IMG_1705869453889
FB_IMG_1705869451807
FB_IMG_1705869451807
FB_IMG_1705869449825
FB_IMG_1705869449825
FB_IMG_1705869447758
FB_IMG_1705869447758
الحالة الصحية الحماية المدنية إصابة 8 أشخاص اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق الوحده المحلية انهيار أجزاء من عقار انهيار بلكونة إنهيار جزئى بمحافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن الذهب.. وهذا موعد استقرار الأسعار

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إزالة التعديات في قلين| صور

وفاة شخص و8 مصابين.. التفاصيل الكاملة لانهيار بلكونة عقار قديم بكفر الشيخ|صور

بعد انهيار بلكونة.. محافظ كفر الشيخ يقرر إخلاء عقار بدسوق من السكان

محافظ كفر الشيخ يزور مصابي بلكونة عقار دسوق | صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع انهيار بلكونة منزل قديم بدسوق.. صور

مصرع شخص وإصابة 8 إثر انهيار أجزاء من عقار قديم بكفر الشيخ

رفع 1170 طن قمامة وإزالة الاشغالات خلال حملات نظافة مكثفة بكفر الشيخ

إجراءات صارمة.. تعليم كفر الشيخ تكشف حقيقة تسريب امتحان الجبر بالإعدادية

ترشيحاتنا

عائلات الرهائن الإسرائيليين ينصبون الخيام أمام منزل نتنياهو .. ماذا يحدث؟

مؤرخ: المصرى حريص على الاستقرار منذ القدم

هل تعسر الأمور يدل على غضب الله؟.. بـ10 حقائق و30 دعاء تنتهي معاناتك

أستاذ تاريخ: محمد علي حكم مصر بإرادة شعبية رغم اعتراض السلطان

النار ولعت تاني.. تجدد حريق قصر الكابريتاج بحلوان بعد إخماده| فيديو

لا يعلم.. أول تعليق لحملة ترامب الانتخابية على انسحاب منافسه ديسانتس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعدام لويس السادس عشر ملك فرنسا بالمقصلة.. ماذا كانت تهمته؟

هنرجعه يشيل الكاس| التفاصيل الكاملة لمغادرة صلاح معسكر المنتخب.. هذا ما حدث في 12 ساعة

عينها مغمضة.. ظهور صادم لفنانة بريطانية شهيرة يثير جدلا| اعرف السبب

قبل العرض .. بوسترات فيلم "الرحلة 404" |صور

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ