عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

صدى البلد

 شحنت كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع وتم رفضه ، يتعرض البعض لهذا الموقف ولا يعرف سبب رفض كارت شحن عداد الكهرباء .

ويستعرض صدى البلد لقرائه الأسباب التى تؤدى إلى عدم قبول كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع وبالتالى انقطاع التيار عن المشترك فى حالة نفاد الرصيد، وهى ..

أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء


1--  كارت  شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.

2-  مطلوب تحديث وتنشيط كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع.

3--   كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع  تالف.

4-- كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد.

 

كيفية تقديم شكوى

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]                                    

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

 

txt

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

txt

تعرف على أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء


مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع

 

يتيح  العداد المسبق الدفع للمواطنين التحكم في استهلاكهم ومراقبته بشكل دوري مع التخلص من مشكلة تراكم الاستهلاك، وكذلك أخطاء الفواتير التي يشتكي منها العديد نتيجة عدم انتظام الكشافين في قراءة عدادات الكهرباء القديمة

ومن مميزات العداد مسبوق الدفع أنه لا يفصل فجأة وإنما هناك أوقات صديقة حتى لو انتهى الرصيد  دون التمكن من الشحن فى الوقت المناسب، فالعداد مبرمج على عدم الفصل في أيام الجمع والإجازات الرسمية، وكذلك من الساعة 5 مساء وحتى 10 صباحا.

حالات فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع

1 :  التلاعب أو العبث بغطاء "روزيتة" العداد،  في هذه الحالة يتم إعادة التيار عن طريق شركة الكهرباء ..، ويعرض مالك العداد إلي محضر وغرامة .

2 :  زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد، 
في حالة زيادة الأحمال عن قدرة العداد (٨٠ أمبير )  ..ويتم فصل التيار الكهربي لمدة دقائق( للتنبيه ) ثم يعود التيار، ويُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار .

وفي حال استمرار الأحمال يتم فصل وعودة التيار لـ 3 مرات ثم يفصل ولا يتم عودة التيار  إلا من خلال شركة الكهرباء، الأمر الذي يتطلب تغيير العداد ( بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأوجه).

3 : عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة.
في هذه الحالة يتم فصل التيار في البداية للتنبيه مع اقتراب انتهاء الرصيد  بمجرد أن تضع الكارت بالعداد يتم إعادة التيار حتي نفاد الرصيد نهائيا.

عداد الكهرباء كارت عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

رددها في أي وقت.. 12 كلمة تغفر الذنوب لو كانت كالجبال

إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال: مش هتقطع لساني

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الباكستانية بشأن الضربات في إيران

إحالة طالب الجامعة إلى مجلس التأديب فى هذه الحالة.. تعرف عليها

النقل: توفير مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مترو الإسكندرية

حكم الصوم في شهر رجب.. الإفتاء: جائز في أوله وآخره

شك وطلاق و25 طعنة.. كواليس جريمة في العقار رقم 13 بالعجوزة |تفاصيل

أخبار السيارات| 5 عربيات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.. سعر BMW X6 M الجديدة في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

مقطع فيديو لطفل غزّي أبكى الملايين.. شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ