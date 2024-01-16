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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحذير.. لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب ممكن يتعملك محضر سرقة

صدى البلد

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر شكلت لجان تفتيش من  شركات التوزيع التسعة  للتفتيش على العدادات مسبوقة الدفع وضبط المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه في عداد الكهرباء بفسخ التعاقد إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

وأوضح المصدر أن ضبط عملية التلاعب ستتم من خلال كارت خاص سيتم وضعه بعداد الكهرباء لإثبات عملية سرقة التيار.

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وأشار المصدر أن التفتيش على العدادات يتم كل فترة أقصاها 3 أشهر وقد تم النسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك لمعرفة أسباب عدم شحنة العداد عن طريق  قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي وإذا تبين قيامه بالتلاعب فى العداد سيتم عمل محضر سرقة تيار وعقوبته تصل للحبس وغرامة لاتقل عن 200 الف جنيه

 شروط صحة محضر سرقة التيار

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء  وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي وصحة تقرير الضبط.

1. يجب أن يكون الضبط قد تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الاقل، ويثبت أسماؤهم في تقرير الضبط.

2. أن يتم الضبط في حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط. بعد التأكد من شخصياتهم.

3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا ( تسجل التاريخ والوقت ) وتكون في عهدة الفني التابع للشركة ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التي تمت بها السرقة وقت الضبط.

4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التي اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها في تقرير الضبط.

5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها .

6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة.  

7. أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.  

8.  إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.

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