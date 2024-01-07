الفرق بين عداد الكهرباء الكودي ومسبوق الدفع

تركيب عداد الكهرباء الكودى أفضل حل لأصحاب المبانى المخالفة، وتحويل الممارسة لعداد يساهم فى التحكم بفواتير الكهرباء بدلا من الممارسة التى تعد محضر سرقة.

ويعتقد البعض أن عداد الكهرباء الكودى مختلف عن العداد مسبوق الدفع.

الفرق بين العداد الكودى ومسبوق الدفع

1-اختلاف اسم العداد لن يؤثر على طريقة الحساب

2-عداد الكهرباء الكودي ومسبوق الدفع كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث أنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.



3- الاختلاف فقط أن عداد الكهرباء الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد مسبوق الدفع (القانونى )، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.

الأوراق المطلوبة لتحويل الممارسة لعداد كودى

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية:

١- صورة العقار من الخارج.

٢- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.

٣- صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.

مميزات العداد مسبوق الدفع

1-- يتحكم عداد الكهرباء مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن عداد الكهرباء برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك

عدد ماتم تركيبه من العدادات الكودية ومسبوقة الدفع

سبق أن صرح وزير الكهرباء لـ"صدى البلد" أنه سيتم تغيير كافة العدادات التقليدية الى عدادات مسبوقة الدفع طبقا للخطة الموضوعة فى خلال خمس سنوات .



وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تتبع خطة لتعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بدلا من العدادات القديمة، وتوفر شركات توزيع الكهرباء في جميع قطاعاتها، العداد مسبوق الدفع، لأن أى عداد قديم سيتم تغييره بعداد مسبوق الدفع.



وأوضح وزير الكهرباء أنه تم خلال السنوات الماضية تركيب ما يزيد عن 14 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع، و3 مليون عداد كودى.