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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الكهرباء 2024.. انفوجراف يقدم 12 نصيحة لتقليل الفاتورة

صدى البلد

أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة تعريفة الاستهلاك لشرائح الاستخدام المختلفة اعتبارا من شهر يناير الجاري وحتى 30 يونيو المقبل بنسبة تراوحت بين 16 و26%.

ويقدم “صدى البلد” لقرائه نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء، وتساعد أيضا في توفير الكهرباء واستخدامها في تحقيق العديد من المنافع، بدايًة من تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري إلى توفير المال، الذي يعتبر أمرًا في غاية الأهمية لـ المواطن المصري، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، لذلك نستعرض في التقرير الآتي 12 نصيحة لتوفير فاتورة الكهرباء.

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1-فصل فيشة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

2- غلي كمية المياه  التي تحتاجها فقط في غلاية الكهرباء.

 

3-إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن الكهربى وعدم فتحه أكثر من مرة.
 

4- إغلاق الثلاجة بإحكام و إزالة الثلج المتراكم

 

5-شراء دفاية بخاصية الايقاف التلقائى وضبطها على درجة حرارة متوسطة

 


6-تجميع الملابس وكيها مرة واحدة اسبوعيا


7-استخدام الميكرويف فى التسخين بدل الفرن


8- ترتيب الاطعمة داخل الفريز


9-تجفيف الملابس فى الشمس

 

10- استخدام المصابيح الموفرة.

 

11- تقليل استخدام الإضاءة نهارًا

 

12- تشغيل التكييف عند 24 درجة

 

وأعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، الأربعاء 3 يناير 2024، بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022. وتشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

أسعار الشرائح الجديدة


الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا
المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:
الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا
الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا
الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا
أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:
الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.
 

ويعتبرقرار زيادة أسعار الكهرباء تنفيذا للخطة الهيكلية التي وضعتها الوزارة، وتنفذ على مراحل خلال 6 سنوات. وسبق أن تم تأجيل زيادة الأسعار ثلاث مرات للتخفيف على المواطنين، أثناء انتشار فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات العالمية التي تسببت في زيادة أسعار السلع.

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