أسعار الكهرباء 2024| أصحاب الممارسة إلحقوا قدّموا على العداد .. لهذا السبب

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن زيادة ممارسة الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100% وذلك بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بداية من بناير الجارى والتى سيتم تحصيلها فبراير 2024.

و أوضح المصدر أن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار لذلك يجب على أصحاب العقارات تركيب عداد بدلا من سرقة التيار ، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل تركيب العدادات الكودية اجباريًا لضمان حصول الدولة على حقها من الاستهلاك الفعلى وليس قيمة ثابتة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى .

إجراءات الكهرباء للتفتيش على أصحاب الممارسة

وأشار المصدر إلى أن شركات التوزيع بدأت بالفعل تكثيف حملات الضبطية القضائية لضبط سارقى التيار لتقليل خسائر الكهرباء والتى تعدت ملياري جنيه سنويا نتيجة الفقد الفنى والتجاري.

وأضاف المصدر أنه سيتم التفتيش على أصحاب الممارسة من خلال فرقة فنية لعمل معاينة للشقة التي تحصل على الكهرباء بالممارسة، وحصر عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة ، وعمل متوسط تشغيل لهذه الأجهزة لمدة 8 ساعات للمنازل و12 ساعة للمحلات.

وتضم اللجنة فنيًا وأحد رجال الشرطة بحوزته الضبطية القضائية" وموظفًا من الشؤون التجارية، وستقوم اللجنة بزيارة مفاجئة للمنازل كل فترة لرصد الأجهزة الكهربائية، وفي حالة زيادة الاستهلاك ستزيد قيمة الممارسة .

ونصح المصدر بتركيب عداد كودى لأصحاب المبانى المخالفة بدلاً من محاضر سرقة التيار.

ويستعرض صدى البلد لقرائه كيفية تحويل نظام الممارسة إلى عداد كودى

الأوراق المطلوبة لتحويل الممارسة لعداد كودى

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية هى ..

١- صورة العقار من الخارج.

٢- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.

٣- صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.

وسبق أن صرح وزير الكهرباء لـ"صدى البلد" بأنه سيتم تغيير كافة العدادات التقليدية إلى عدادات مسبوقة الدفع طبقا للخطة الموضوعة فى خلال خمس سنوات .



وأوضح وزير الكهرباء أنه تم خلال السنوات الماضية تركيب ما يزيد على 14 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع ،وتركيب 3 ملايين عداد كودى حيث يتم تركيب العداد الكودى بدلا من الممارسة للحصول على المحاسبة العادلة.

مميزات العداد مسبوق الدفع

1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك

أسعار الكهرباء 2024



الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة

أصبح سعر الكيلو فيها 58 قرشًا وخدمة العملاء 1 جنيه ‎

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة

وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا ، و 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من 100إلى 200 كيلووات

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرسا بدلا من 77 قرشًا وتكون خدمة العملاء 4 جنبه . ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات

وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشا ، وخدمة العملاء 11 جنيه.



الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرش بدلا من 128 قرشًا ، 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.



الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة سعر الكيلو وات 150 قرش

مقابل خدمة عملاء 25 ‎ جنيه



الشريحة السابعة وتكون من صفر الى ألف كيلوات لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا ، مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا. ‎