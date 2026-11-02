قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعمًا للتعادل الكربوني.. الحكومة توافق على تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي
سر صغير أول الشهر يحافظ على رصيد عداد الكهرباء
موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
بالأسماء والضوابط.. من يستحق شقة بديلة وفقا لقانون الإيجار القديم؟
مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة
اليابان تستعد لزلازل مدمرة.. إطلاق وكالة وطنية جديدة لمواجهة الكوارث
ما الفرق بين العفو والعافية؟.. البحوث الإسلامية يوضح
إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن.. وتحذير أمني قبل أي هجوم أمريكي على إيران
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-11-2026 والقنوات الناقلة
تنسيق الجامعات ومسابقة الـ30 ألف معلم.. ملفات ساخنة على طاولة تعليم النواب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر.. الحبس سنة عقوبة منع تنفيذ الأحكام طبقا للقانون

الحبس
الحبس
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة منع تنفيذ الأحكام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة منع تنفيذ الأحكام.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

استعراض القوة قانون العقوبات التلويح بالعنف منع تنفيذ الأحكام الإجراءات القضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

أسعار الكهرباء

خفض أسعار الكهرباء 30% لبعض الفئات بدءًا من اليوم.. اذهب بالكارت للشركة فورًا

شهادات البنك الأهلي

شهادات البنك الأهلي 2026 بعد رفع الفائدة 1%.. تفاصيل العوائد وحساب أرباح 100 ألف جنيه

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

ترشيحاتنا

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة ترويع شخص لسيدتين بكلب فى أسوان

المتهم

سقوط لص حاول سرقة متعلقات من أعلى سطح منزل بسوهاج

أموال

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 7 ملايين جنبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد