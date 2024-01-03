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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. طرق لترشيد الاستهلاك

توفير. الكهرباء
توفير. الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء، يمكن اتباع بعض النصائح لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل فواتير الكهرباء، إليك بعض النصائح في هذا الصدد، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

 

1. استخدام المصابيح ذات كفاءة عالية: قم بتبديل المصابيح التقليدية بمصابيح  ذات كفاءة عالية. تستهلك المصابيح كمية أقل من الطاقة وتدوم لفترة أطول.

2. قم بإطفاء الأجهزة غير المستخدمة: عندما لا تكون تستخدم الأجهزة الإلكترونية مثل التلفزيونات والكمبيوترات والشواحن، قم بإطفائها بدلاً من تركها في وضع الاستعداد. حتى في وضع الاستعداد، تستهلك هذه الأجهزة الكهرباء.

3. ضبط درجة حرارة المكيف والتدفئة: قم بضبط درجة حرارة المكيف والتدفئة على مستوى معقول. لتوفير الطاقة، يمكنك زيادة درجة حرارة التبريد في فصل الصيف وخفض درجة حرارة التدفئة في فصل الشتاء.

4. استخدام الأجهزة المنزلية بشكل فعال: حاول استخدام الأجهزة المنزلية بشكل فعال وذكي. على سبيل المثال، استخدم الغسالة والغسالة الصحون عندما تكون الحمولة كاملة، واستخدم الفرن بشكل فعال عند طهي الطعام.

5. عزل المنزل: تأكد من أن منزلك معزول جيدًا. يمكنك استخدام عوازل النوافذ والأبواب للحفاظ على درجة حرارة المنزل وعدم تسرب الهواء البارد أو الساخن.

6. استخدام الطاقة الشمسية: قد يكون من المفيد النظر في استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المنزل. تثبيت الألواح الشمسية يمكن أن يقلل من اعتمادك على الكهرباء التقليدية ويوفر على المدى الطويل.

7. قم بفحص الأجهزة الكهربائية القديمة: بعض الأجهزة القديمة قد تكون أقل كفاءة في استهلاك الطاقة. قد يكون من الأفضل استبدالها بأجهزة جديدة وأكثر كفاءة لتوفير الطاقة.

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