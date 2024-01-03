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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

صدى البلد

أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الموقع الكترونى أسعار الكهرباء 2024 وتراوحت الزيادة بين 16%الى 25%.

حيث يصل متوسط زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي بنحو 10 قروش لكل كيلووات  لأغلب الشرائح المنزلية، وسيتم تحصيل الزيادة الجديدة مع فاتورة الأول من فبراير والتي تعبر عن استهلاك شهر يناير .

وننشر فى التقرير التالى طريقة حساب فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة للقطاع المنزلي حسب كل شريحة :

يتم حساب قيمة فاتورة بالقطاع المنزلي من خلال سبع شرائح وتكون كالتالي:

الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة

أصبح سعر الكيلو فيها 58 قرشًا بدلا من 48 قرشًا ، وتكون حساب تلك الفاتورة 25 جنيهًا وتحسب كالاتي:
‎ 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيها  بالاضافة لمقابل خدمة عملاء = 1 جنيه. ‎

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة

وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا وتكون سعر فاتورة استهلاك 100 كيلووات ساعة 68 جنيهًا، بالإضافة إلى 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرسا بدلا من  77 قرشًا وتكون سعر الفاتورة 177 جنيهًا تحسب كالأتي: 200 × 83 = 166 جنيهًا، مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات

وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشا بدلا من 106 قرشًا وتكون حساب تلك الفاتورة اذا وصلت لنهايتها 437جنيها

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة

سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرش بدلا من  128 قرشًا  وتكون حساب تلك الفاتورة 491 جنيهًا.، بالإضاقة إلى 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.

الشريحة السادسة من  صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة  سعر الكيلو وات 150 قرش 

وتكون حساب الفاتورة 976 بالاضافة لمقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎

الشريحة السابعة وتكون من صفر الى  ألف كيلوات  لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا وحساب فواتير تلك الشريحة يكون كالأتي: ‎

– استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1650 جنيهًا. ‎
بالاضافة لمقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا لتصبح أعلى فانورة 1690 جنيه.

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