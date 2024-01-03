أستاذ علوم سياسية: استجابة الحكومة سريعة لتعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء|فيديو

أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء كانت استجابته سريعة لطلبات مجلس النواب والمواطنين فيما يخص تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء، لافتًا إلى أنه يجب وضع اعتبار للمواسم خلال خطة تخفيف أحمال الكهرباء مثل الامتحانات بشكل استباقي؛ لتوفير المناخ الملائم للطلاب.





وأضاف “فرحات” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه يجب أن تكون الحكومة مبادرة دائمًا في حل الأزمات وإدارتها.



وأشار الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية إلى أن تخفيف أحمال الكهرباء أمر يشغل كافة المواطنين ويلقى اهتمامًا كبيرًا منهم؛ ولذلك يجب التعامل مع الأمر بشفافية وتوضيح إلى أى مدى يستمر هذا الأمر مع عمل تخطيط جيد يشمل كافة الظروف التي يمكن أن تتطرأ خلال هذه الفترة.