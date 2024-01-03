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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تخفيف احمال الكهرباء
تخفيف احمال الكهرباء

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء، وفق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تخفيفاً على الأسر ومراعاة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي حددت تفاصيلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واستعدت لها بشكل جيد أيضًا.

تخفيف احمال الكهرباء 

مدة تخفيف الأحمال لكل منطقة

تُعلن وزارة الكهرباء بدءاً من اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يناير الجاري، الآتي: 
- جداول تخفيف الأحمال.

- تخفيف الأحمال سيكون ساعتين لكل منطقة.

- ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال.

- مناطق تخفيف الأحمال والتي ستبدأ من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

فيما شدد مجلس الوزراء على أن تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

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تخفيف أحمال الكهرباء

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلًا، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام.

وأشار “الحمصاني”، إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية.

تخفيف احمال الكهرباء

تغيير خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

وكان الاجتماع قد شهد حضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

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