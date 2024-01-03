أسعار الكهرباء 2024 .. فاتورة ثابتة لأصحاب الشقق المغلقة

أعلن جهاز مرفق الكهرباء على الموقع الإلكترونى أسعار الكهرباء 2024 والتى سيتم تطبيقها بداية من يناير 2024 وسيتم تحصل فاتورة الكهرباء بعد الزيادة فى فبراير 2024 .

وأوضح جهاز مرفق الكهرباء أن الوحدات المغلقة والمقروءة بصفر ستكون فاتورة الكهرباء بمبلغ 9 جنيهات.

أسعار الكهرباء 2024 بعد الزيادة



الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا