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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على سعر بيع الكهرباء لشركات المياه والصرف الصحى ومترو الأنفاق

صدى البلد

أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن زيادة أسعار الكهرباء 2024 بداية من يناير الجارى ويتم تحصيل فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة فبراير المقبل .

 

وجاء فى منشور الجهاز عن الأسعار أن متوسط بيع الطاقة لشركات المياه والصرف الصحى على الجهد المتوسط 143.2 قرشا لكل كيلوات فى الساعة 

 

بينما جاء سعر الكيلوات لمترو الانفاق على الجهد العالى 121.6 قرشا لكل كيلوات 

 

 أسعار الكهرباء 2024


لشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا

 

مقابل خدمة العملاء بعد زيادة أسعار الكهرباء 2024


الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة
أصبح سعر الكيلو فيها 58 قرشًا  وخدمة العملاء 1 جنيه ‎

 

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة
وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا ، و 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من 100إلى 200 كيلووات
سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرسا بدلا من  77 قرشًا وتكون خدمة العملاء 4 جنبه . ‏

 

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات
وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشا ، وخدمة العملاء 11 جنيه.


الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرش بدلا من  128 قرشًا  ، 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.


الشريحة السادسة من  صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة  سعر الكيلو وات 150 قرش 
مقابل خدمة عملاء 25 ‎ جنيه


الشريحة السابعة وتكون من صفر الى  ألف كيلوات  لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا ، مقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا. ‎

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