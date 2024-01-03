أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 للمحلات التجارية

أعلن جهاز مرفق الكهرباء ، اليوم العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ابتداء من يناير الحالي ويتم تحصيل الفواتير فبراير المقبل.
وتضمن القرار زيادة سعر البيع للمحلات التجارية ، وجاءت كما يلى..
أسعار الكهرباء للمحال التجارية بعد الزيادة
الشريحة الأولى : من 0إلى 100 كيلووات 75 قرشا
ومقابل خدمة العملاء 5 جنيهات
الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلووات 136 قرشا ومقابل خدمة العملاء 15 جنيها
الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 كيلووات 150 قرشا
ومقابل خدمة العملاء 20 جنيه
الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلووات إلى 165 قرشا ومقابل خدمة العملاء 25 جنبه
الشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 كيلووات 180 قرشا ومقابل خدمة العملاء 40 جنيه
أسعار الكهرباء للمنازل
لشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا
المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:
الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا
الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا
الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا
أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:
الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا
أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:
الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا