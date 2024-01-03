أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 للمحلات التجارية

أعلن جهاز مرفق الكهرباء ، اليوم العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ابتداء من يناير الحالي ويتم تحصيل الفواتير فبراير المقبل.

وتضمن القرار زيادة سعر البيع للمحلات التجارية ، وجاءت كما يلى..

أسعار الكهرباء للمحال التجارية بعد الزيادة



الشريحة الأولى : من 0إلى 100 كيلووات 75 قرشا

ومقابل خدمة العملاء 5 جنيهات

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلووات 136 قرشا ومقابل خدمة العملاء 15 جنيها

الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 كيلووات 150 قرشا

ومقابل خدمة العملاء 20 جنيه

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلووات إلى 165 قرشا ومقابل خدمة العملاء 25 جنبه

الشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 كيلووات 180 قرشا ومقابل خدمة العملاء 40 جنيه

أسعار الكهرباء للمنازل



لشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا