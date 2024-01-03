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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدءا من اليوم.. انقطاع الكهرباء ساعتين بالنهار فقط

صدى البلد

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، تنفيذ مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة، لعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، والاكتفاء بانقطاعه خلال ساعات النهار لتبدأ من الحادية عشر صباحا وتنتهى فى الخامسة مساء يوميا، بسبب امتحانات منتصف العام الدراسى.

 

وكان متحدث مجلس الوزراء، ، أعلن أمس أن  الحكومة استجابت للطلبات المقدمة من  نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك  لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، وتم العمل  على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

 

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اجراءات الكهرباء لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال

أوضحت مصادر بالكهرباء لصدى البلد  أنه تم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال.

وأشارت إلى أن تخفيف الأحمال سيبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة مساء، ولن يتم قطع التيار فى غير تلك الأوقات.

وأضافت المصادر أنه يتم التنسيق مع المحافظات لإعلام المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي لاتخاذ التدابير الخاصة بهم منعًا لتأثر الأعمال بانقطاع التيار.

 

كما لفتت المصادر إلى وجود تنسيق يومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يتعلق بتشغيل محطات الكهرباء.

 

يذكر أن خطة تخفيف الأحمال بدأت فى بوليو 2023 بعد حوالى 8 سنوات من عدم انقطاع الكهرباء نتيجة تطوير شبكات النقل والتوزيع والتويع فى انشاء محطات الانتاج مما نتج عنه فائض فى القدرات.

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