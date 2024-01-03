احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، وفقا لخطة قطاع الكهرباء لرفع الدعم، كما أعلنها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الموقع الرسمى.

ويصل متوسط زيادة أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي بنحو 10 قروش لكل كيلووات ساعة لأغلب الشرائح المنزلية، وسيتم تحصيل الزيادة الجديدة مع فاتورة الأول من فبراير والتي تعبر عن استهلاك شهر يناير.

وننشر فى التقرير التالى طريقة حساب فاتورة الكهرباء

طريقة حساب فاتورة الكهرباء 2024

يتم حساب قيمة فاتورة الكهرباء 2024بالقطاع المنزلي من خلال سبع شرائح وتكون كالتالي:

الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة

أصبح سعر الكيلو فيها 58 قرشًا بدلا من 48 قرشًا وتكون حساب تلك الفاتورة 25 جنيهًا وتحسب كالاتي:

‎ 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيها بالاضافة لمقابل خدمة عملاء = 1 جنيه. ‎

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة

وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا وتكون سعر فاتورة استهلاك 100 كيلووات ساعة 68 جنيهًا، بالإضافة إلى 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات

سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرسا بدلا من 77 قرشًا وتكون سعر الفاتورة 177 جنيهًا تحسب كالأتي: 200 × 83 = 166 جنيهًا، مقابل خدمة عملاء = 11 جنيهًا. ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات

وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشا بدلا من 106 قرشًا وتكون حساب تلك الفاتورة اذا وصلت لنهايتها 437جنيها

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة

سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرش بدلا من 128 قرشًا وتكون حساب تلك الفاتورة 491 جنيهًا.، بالإضاقة إلى 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.

الشريحة السادسة من صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة سعر الكيلو وات 150 قرش

وتكون حساب الفاتورة 976 بالاضافة لمقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎

الشريحة السابعة وتكون من صفر الى ألف كيلوات لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا وحساب فواتير تلك الشريحة يكون كالأتي: ‎

– استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1650 جنيهًا. ‎

،بالاضافة لمقابل خدمة عملاء = 40 جنيهًا. ‎