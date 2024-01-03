بعد إعلان مواعيد انقطاعها.. مخالفات تحرم العقارات من أعمال تغذية الكهرباء

ضمن خطة تخفيف الأحمال، أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث سيتم بدءا من غد، الخميس، تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.

ومراعاة للطلاب في فترة الامتحانات، سيتم قطع الكهرباء لمدة ساعتين، على أن تكون في ساعات النهار، ومنع الانقطاع أثناء الليل.

ويلجأ الكثيرون من أصحاب العقارات إلى ارتكاب الكثير من المخالفات، دون علمهم بأن ذلك يحرمهم من تغذية الكهرباء.

في هذا الصدد، تضمن قانون الكهرباء الجديد عددا من المخالفات التي بموجبها يتم حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، حيث نص القانون على أن يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.

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ويكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.

وطبقا للقانون، يلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلى أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من اليوم، الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة عبر هذا الرابط، ومن المقرر أن يتم إعلان المواعيد الجديدة بجميع المحافظات عبر هذا الرابط خلال ساعات.