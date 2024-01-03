عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

المواعيد الجديدة
المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجدي

أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء ، حيث سيتم بدءا من الغد  تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.

وسيتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات.

تغيير مواعيد قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة لإجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

رسميا.. متحدث الوزراء يكشف المواعيد الجديدة لأنقطاع الكهرباء|تفاصيل

الإسكندرية تعلن تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء

بداية من الغد .. متحدث الوزراء يكشف المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء|فيديو

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة عبر هذا الرابط، ومن المقرر ان يتم اعلان المواعيد الجديدة بكافة المحافظات عبر هذا الرابط خلال ساعات.

انقطاع الكهرباء في النهار

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خطوة الحكومة لتخفيف الأحمال جاء بناءً على طلب من بعض النواب والمواطنين، وأن يكون انقطاع الكهرباء في النهار بدلا من الليل، أخذا في الاعتبار بدء امتحانات نصف العام.

أضاف “الحمصاني”، خلال تصريحات تليفزيونية أن رئيس الوزراء عمل الفترة الماضية بسرعة العمل في إعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال الحالية، حيث تم وضع خطة جديدة يتم من خلالها سيتم قطع الكهرباء فقط من الساعة ١١ صباحًا وحتى الساعة ٥ مساء.

ونوه “الحمصاني”، إلى أن تنفيذ تلك الخطة على بكافة المناطق على مستوى الجمهورية، بناء على جداول الكهرباء التي سيتم إعلانها من قبل وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.

الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء خطة تخفيف أحمال الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء الجديدة انقطاع الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

وصلت لـ 350 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟

الزمالك يقطع إعارة هذا اللاعب لعودته للفريق

موضوعات متعلقة

تغيير مواعيد قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة لإجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

قطع الكهرباء عن عدد من المناطق والشوارع بمدينة بني سويف.. غدا

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

مركز عمليات محافظة البحر الأحمر يكشف سبب قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات

تحرك برلماني عاجل| بشائر بانتهاء أزمة قطع الكهرباء.. والحكومة تحدد الموعد

ترشيحاتنا

إعاقتها مصدر قوتها.. أسوانية من ذوي الهمم تستثمر موهبتها للمشغولات اليدوية

لو الكهرباء قطعت أكتر من ساعتين .. اشتكي الشركة بهذه الخطوات

وقوع إصابات جراء قصف.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

اختيارات خاطئة.. أحمد أبو مسلم: قائمة منتخب مصر بها «لوغاريتم»

متعة ولذة منقطعة النظير.. وصية من الله يغفل عنها الكثير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

بعد سخريتها من خبر طلاقها من العوضي| صور تجمع بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها

أسعارها خرافية.. ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ