بداية من الغد .. متحدث الوزراء يكشف المواعيد الجديدة لانقطاع الكهرباء|فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خطوة الحكومة لتخفيف الأحمال جاء بناءً على طلب من بعض النواب والمواطنين، وأن يكون انقطاع الكهرباء في النهار بدلا من الليل، أخذا في الاعتبار بدء امتحانات نصف العام.

أضاف “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إنجي أنور" في برنامج "مصر جديدة" على قناة Etc، أن رئيس الوزراء عمل الفترة الماضية بسرعة العمل في إعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال الحالية، حيث تم وضع خطة جديدة يتم من خلالها سيتم قطع الكهرباء فقط من الساعة ١١ صباحًا وحتى الساعة ٥ المغرب.

ونوه “الحمصاني”، إلى أن تنفيذ تلك الخطة على بكافة المناطق على مستوى الجمهورية، بناء على جداول الكهرباء التي سيتم إعلانها من قبل وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة.

بداية من الغد

وكشف “الحمصاني”، أنه سيتم تطبيق النظام الجديد بداية من الغد يوم الأربعاء.