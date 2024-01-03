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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحاجتين لا يتوافقوا مع بعض.. تعليق لميس الحديدي على زيادة وانقطاع الكهرباء

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي، عن خبر زيادة الأسعار، قائلة: “الناس محتاجة تفهم.. بالراحة شوية علينا يا حكومة وبلاش الداخلة علينا دي بتاعة السنة.. بلاش سانتا كلوس جايبلكوا الهدايا”.

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وأضافت لميس الحديدي ، خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “أون”: “الناس محتاجة تفهم ما يحدث من أجل أن تضبط أحوالها.. وأسئلتهم كثيرة وهي إلي أين الطريق.. وماذا سيحدث ولماذا نظرية المفاجأة”.

قلقت وتوقعت وجود خبر ثاني

ولفتت لميس الحديدي، إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن قرار انقطاع الكهرباء أو تخفيف الأحمال كما يسمونه، و الذي تحدد انقطاعه من 11 صباحا حتى 5 مساء، قائلة: "أنا قلقت وتوقعت أن في خبر تاني بعد القرار ده، يعني انت بتقطع الكهرباء وكمان بتزود الأسعار.. الحاجتين لا يتوافقوا مع بعض".

لميس الحديدي الإعلامية لميس الحديدي زيادة الاسعار انقطاع الكهرباء الأسعار تخفيف الأحمال

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