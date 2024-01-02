أسامة كمال عن الأسعار: النفوس ضيقة وعلينا التحلي بالصبر

قال الإعلامي أسامة كمال، إن النفوس ضيقة جدًا بسبب كل الظروف المحيطة بنا، بداية من حروب الأعداء وأسعار وحروب الظروف، ولابد أن نصبر على الأيام العنيفة والشدائد حتى انتهاء الأزمات وخروجنا من الشدائد.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، عبر شاشة دي إم سي، أنه لابد أن نتحلى بالشجاعة والصبر حتى تتحقق الكثير من الأشياء للذين أصروا على المحاولة رغم عدم وجود الأمل.

على المسئولين مواجهة المواطنين بشأن رفع الأسعار

وتابع: على المسئولين مواجهة المواطنين بشأن رفع الأسعار والتحدث معهم وتبرير هذه الزيادات، قائلًا: "هل رفع السعر يصاحبه تحسين في جودة الخدمة".