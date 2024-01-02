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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كهرباء وإنترنت ومترو.. أسباب ارتفاع الأسعار في توقيت واحد

تذكرة مترو
تذكرة مترو

تحدث الدكتور هشام إبراهيم ، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء وتذاكر المترو، مبينا أن زيادة الأسعار تخص جهات حكومية ولابد أن يكون هناك تنسيق وأن يفهم للمواطن المصري السبب في ذلك.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيادة الأسعار في توقيت واحد ليست لها مبرر واضح، مؤكدا أن زيادة أسعار تذاكر المترو المواطن يتفهم أن هناك تطويرا كبيرا في شبكة الطرق والنقل بالدولة.


وتابع أن ارتفاع أسعار الإنترنت، يؤكد أنه لا يوجد أي تنسيق بين الجهات المعنية بذلك، موضحا أن هناك اندهاشا من ارتفاع أسعار الإنترنت والتليفونات الأرضي، ولابد من توضيح ذلك لزيادة ثقة المواطن في الحكومة.


وأشار إلى أنه لابد من إعطاء فرصة لموجة انخفاض الأسعار الأخيرة، موضحا أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عدم التنسيق في الجهات الحكومية وبالأخص وزارة الاتصالات.


ونوه بأن الحكومة لم تعطي فرصة جيدة لانخفاض معدل التضخم والبنك المركزي في موقف لا يحسد عليه حاليا، موضحا أن الفرصة لم تكن جيدة وهو ما يعطي الفرصة الأكبر للمحتكرين للأسعار.


 

أسباب ارتفاع الأسعار أستاذ التمويل والاستثمار الجهات الحكومية الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار برنامج صالة التحرير

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