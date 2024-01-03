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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

براحة علينا شوية يا حكومة .. لميس الحديدي : رفع أسعار الكهرباء وقطعها لا يتوافقان

صدى البلد

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على زيادة أسعار الكهرباء وخاصة بعد توقف زيادة شرائح الكهرباء لمدة 18 شهر وتأجيل هذه الزيادة باليوم الأول لعام 2024.

وأوضحت "الحديدي"، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أن سبب هذه الزيادة هو محاولة الحكومة لتخفيف حمل الدعم على الكهرباء و التخلص منه، بحيث بقائه للشرائح قليلة الاستهلاك و رفعه عن الشرائح مرتفعة الاستهلاك، لافتة إلى أنه لازالت الكهرباء مُدعمة حتى الأن.

وأضافت "الحديدي"، أن الزيادات تتراوح ما بين 7,7 حتى 21% بالنسبة للقطاع المنزلي وذلك من شهر يناير حتى يونيو المقبل، و أعلى زيادة ستكون في الشريحة الدنيا.

قلقت وتوقعت وجود خبر ثاني

ولفتت، إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن قرار انقطاع الكهرباء أو تخفيف الأحمال كما يسمونه، و الذي تحدد انقطاعه من 11 صباحا حتى 5 مساءا، قائلة: "أنا قلقت وتوقعت أن في خبر تاني بعد القرار ده، يعني انت بتقطع الكهرباء و كمان بتزود الأسعار.. الحاجتين لا يتوافقوا مع بعض".
 

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