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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصل لـ40 جنيهًا.. رسوم خدمة العملاء بعد زيادة أسعار الكهرباء 2024

صدى البلد

أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك زيادة أسعار الكهرباء 2024 على الموقع الإلكترونى للجهاز، وحدد الزيادة من يناير الجارى ويبدأ تحصل الفواتير بعد زيادة الأسعار بداية من  فبراير المقبل. 


وتراوحت زيادة الأسعار ما بين 16% إلى 26%، كما حدد الجهاز مقابل خدمة العملاء عن كل شريحة. 

 

مقابل خدمة العملاء بعد زيادة أسعار الكهرباء 2024

 

الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة سعر الكيلو فيها 58 قرشًا  وخدمة العملاء 1 جنيه ‎

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا، و 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات، سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرشا بدلا من  77 قرشًا وتكون خدمة العملاء 4 جنبهات. ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشًا، وخدمة العملاء 11 جنيهًا.


الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرشًا بدلا من  128 قرشًا ، و15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.


الشريحة السادسة من  صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة  سعر الكيلو وات 150 قرش مقابل خدمة عملاء 25 ‎ جنيهًا.

الشريحة السابعة وتكون من صفر إلى  ألف كيلوات  لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا، مقابل خدمة عملاء 40 جنيهًا. ‎

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