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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

صدى البلد

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الموقع الالكترونى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادة الأسعار ، وأوضح الجهاز فى منشوره أن هذه الزيادة تبدأ من يناير الجارى وتنتهى فى 30 يونيو القادم فقط .

وأكد مصدر مسئول بالكهرباء أن أسعار الكهرباء المعلنة لستة أشهر فقط وبعد ذلك سيتم وضع أسعار جديدة أو تأجيلها بقرار من رئيس الوزراء كما حدث  المرات السابقة ، مشيرا إلى أنه طبقا لتصريحات رئيس الوزراء فإن فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء  ستمتد لخمس سنوات أخرى  بسبب ارتفاع سعر الدولار .

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30 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

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أسعار الكهرباء 2024 .. فاتورة ثابتة لأصحاب الشقق المغلقة

وأشار المصدر إلى أن الدولة مازالت تدعم اسعار الكهرباء بأكتر من 75 مليار  جنيه  بعد أن وصلت العام الماضى الى 90 مليار .

 

أسعار الكهرباء الجديدة


الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

 

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

 

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

 

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا

 

أسعار الكهرباء للمحال التجارية بعد الزيادة

 

الشريحة الأولى : من 0إلى 100 كيلووات 75 قرشا

ومقابل خدمة العملاء 5 جنيهات

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلووات 136 قرشا  ومقابل خدمة العملاء 15 جنيها

 

مقابل خدمة العملاء بعد زيادة أسعار الكهرباء 2024
 

الشريحة الأولى والتي تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات ساعة سعر الكيلو فيها 58 قرشًا  وخدمة العملاء 1 جنيه ‎

 

الشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات ساعة وسعر الكيلو وات فيها أصبح 68 قرشًا بدلا من 58 قرشًا، و 2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات، سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة أصبح 83 قرشا بدلا من  77 قرشًا وتكون خدمة العملاء 4 جنبهات. ‏

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعر الكيلو بتلك الشريحة أصبح 125 قرشًا، وخدمة العملاء 11 جنيهًا.


الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ساعة سعر الكيلو في تلك الشريحة أصبح 140 قرشًا بدلا من  128 قرشًا ، و15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.


الشريحة السادسة من  صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة  سعر الكيلو وات 150 قرش مقابل خدمة عملاء 25 ‎ جنيهًا.

الشريحة السابعة وتكون من صفر إلى  ألف كيلوات  لا تحصل على أي دعم وسعر الكيلو وات ساعة فيها 165 قرشًا، مقابل خدمة عملاء 40 جنيهًا. ‎

الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء أسعار الكهرباء سعر الدولار رئيس الوزراء

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